Det fremkommer av en børsmelding mandag kveld. Badin eier aksjene via investeringsselskapet Badin Invest Limited og det gjelder salg av 106.122 aksjer. Tvangssalget er gjort av en ikke navngitt bank.

Etter nedsalget eier Vow-sjefen 9,79 millioner aksjer i selskapet, som i dagens kurs har en verdi på rett over 26 millioner kroner. Da aksjekursen i Vow var på sitt høyeste i 2021 hadde Badin aksjer for nesten 600 millioner.

– Det er synd, men som uttalt på presentasjonen av regnskapene for første halvår vil jeg som administrerende direktør i Vow konsentrere meg om å styrke selskapets finansielle posisjon til fordel for Vows kunder, ansatte og aksjonærer, sier Henrik Badin i meldingen.

Høy gjeld

Finansavisen skrev før helgen om den høye gjeldsgraden i Badin Invest Limited. Ifølge fjorårsregnskapene var gjelden på 22 millioner kroner ved årsslutt, og ifølge notene har bankene sikret pant i aksjer, som er bokført til 25,5 millioner kroner.

Badin solgte aksjer på kurs 2,69 kroner, hvilket betyr et salg for rett over 285.000 kroner.

Mandag falt Vow-aksjen 8,5 prosent til 2,56 kroner på Oslo Børs. Kursen har falt betydelig siden selskapet meldte om et stort kapitalbehov på 150 millioner kroner forrige uke. Selskapet har allerede gjort sonderinger i markedet, men har ennå ikke meldt at det er hentet inn friske penger.