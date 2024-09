Teknologiaksje til himmels etter kanontall

Bank Of America hevet kursmålet sitt på AI-selskapet Palantir fra 30 til 50 dollar og gjentok sin kjøpsanbefaling. Aksjen endte opp 0,5 prosent til 34,76 dollar.

Bredt bankfall

Den populære bilforsikringsaksjen Ally Financial stupte ned over 17 prosent. Selskapets betalingsmislighold for bilfinansiering økte med rundt 20 basispunkter i juli og august sammenlignet med deres egne forventninger, ifølge Reuters.

Storbanken JP Morgan bykset ned hele 5,2 prosent på New-York børsen tirsdag. Fallet skyldes forsiktig guiding og økende frykt for stagflasjon, ifølge CNBC. Selskapet fortalte analytikere at forventingene for netto renteinntekter- og utgifter i 2025 var for optimistiske.

Andre bankaksjer som Goldman Sachs og Morgan Stanley falt henholdsvis 4,4 og 1,6 prosent.

Harris vs. Trump

Klokken 03.00 natt til onsdag norsk tid møtes presidentkandidatene Kamala Harris og Donald Trump til sin første TV-sendte debatt i National Constitution Center i Philadelphia, Pennsylvania. Meningsmålinger inn mot debatten tegner bildet av et i praksis dødt løp.

«Markedet er igjen avventende inn mot den kommende presidentdebatten mellom Harris og Trump, og ikke minst morgendagens amerikanske inflasjonstall for august», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Den amerikanske sentimentindeksen fra National Federation of Independent Business endte på 91,2 poeng i august, ned fra 93,7 poeng i juli. Ifølge Trading Economics var det ventet en indeks på 93,6 poeng.

Olje

Den negative trenden i oljeprisen vedvarer og tirsdag dukket brent-oljen med november-levering under 70 dollar fatet for første gang siden desember 2021.

Et fat nordsjøolje stod ved børsslutt i 69,52 dollar, ned 3,3 prosent siden midnatt. WTI-oljen falt 3,8 prosent siden midnatt til 66,13 dollar fatet.

Fallet kommer som følge av etterspørselsbekymringer, spekulativt salg og robuste forsyninger, ifølge Bloomberg.

Hvor langt ned prisen avhenger av hvor store volumer oljekartellet Opec må returnere, mener SpareBank 1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsen.

– Det ser dessverre ut som det kommer mer olje fra både Sør- og Nord-Amerika inn mot neste år, og mer enn forventet etterspørselsvekst. På kort sikt ser det seigt ut for oljeprisen, sa han mandag.



Buffets oljefavoritt Occidental Petroleum surnet ned 1,1 prosent. Andre kjente oljeselskaper som Chevron og Exxon Mobil falt 1,5 og 3,5 prosent.