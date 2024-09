Bred oppgang på Wall Street: Trump-aksjen fikk ytterligere juling

På New York-børsen endte Nasdaq-indeksen opp 1,00 prosent, Dow Jones steg 0,56 prosent. Etter en litt treg start stengte S&P 500 omsider opp 0,73 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,69 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,30 prosent til 16,93.

Det var en god dag på børs for teknologiaksjene hvor blant annet Nvidia steg 1,92 prosent. Dette kommer etter at aksjene hoppet 8 prosent på onsdag. Ellers så var det også en god dag på børs for FAANG-aksjene hvor Meta økte 2,69 prosent, Apple steg marginalt 0,05 prosent, Amazon endte opp 1,34 prosent, Netflix opp 0,78 og til slutt Google-eier alphabet som endte torsdagen opp 2,23 prosent.

Covid-vinner straffes

Vaksineprodusenten Moderna straffes på New York børsen etter melding om at de planlegger å kutte R&D budsjettet med 20 prosent fra og med 2025. Det innebærer at flere pågående prosjekter enten settes på pause eller totalt avvikles. Vaksineprodusenten begrunnet kuttene med at det vil føre til at de vil nå «break-even» innenfor driften i 2028, som er to år senere enn det opprinnelige målet om 2026 kommunisert i november i fjor. Moderna-aksjen endte ned 12,36 prosent

Trump får juling

Trump Media & Technology Group, som stupte over ti prosent onsdag, falt ytterligere 3,63 prosent torsdag. Onsdagens markante kursfall skjedde etter tv-debatten i Pennsylvania, hvor presidentkandidatene Donald Trump og Kamala Harris møttes til en opphetet debatt.

Oddsmarkedet viser en stadig større sjanse for Harris-seier etter debatten, og aksjekursen har i stor grad svingt i takt med oddsen for at Trump skal bli valgt som president.

Makro

230.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 7. september, viser nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement. Ifølge Trading Economics var det nå ventet et antall på 230.000.

Samtidig har det blitt kjent at produsentprisene i USA økte med 0,2 prosent på månedsbasis og 1,7 prosent på årsbasis i august.

Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på henholdsvis 0,1 prosent og 1,8 prosent, etter målinger på 0,1 og 2,1 prosent måneden før.

Rentekutt i Europa

Den europeiske sentralbanken ESB senker styringsrenten igjen. Innskuddsrenten kuttes med en kvarting, fra 3,75 til 3,50 prosent, slik absolutt alle analytikere ventet. De to andre ESB-rentene, refinansieringsrenten og utlånsrenten, kuttes med hele 60 basispunkter til henholdsvis 3,65 og 3,90 prosent.