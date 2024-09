Stigende oljepris sender Oslo Børs opp

Saken oppdateres gjennom børsdagen - sist oppdatert kl. 15:30

Oslo Børs står i 1.403,62 poeng fredag ettermiddag, opp 0,6 prosent for dagen. Hovedindeksen ligger med det an til å ende uken opp 1,4 prosent.

Toneangivende europeiske børser er også i grønt terreng på ukens siste handelsdag. Tyske DAX stiger 0,6 prosent, mens franske CAC 40 er opp 0,2 prosent. Britiske FTSE 100 er opp 0,2 prosent.

Oljeprisen

Tidligere denne uken falt prisen på et fat nordsjøolje under 70 dollar for første gang siden 2021. Siden har den imidlertid hentet seg inn, og fredag er brent-oljen med november-levering opp 1,3 prosent til 72,87 dollar fatet. WTI-oljen stiger 1,5 prosent til 70,01 dollar fatet.

Tilbudsforstyrrelser i Mexicogolfen på grunn av stormen Francine samt positivt risikosentiment i globale finansmarkeder bidrar ifølge TDN Direkt til å støtte prisene.

Equinor er opp 1,0 prosent, Aker BP stiger 1,2 prosent og Vår Energi er opp 1,3 prosent.

Dagens bevegelser

Scatec meldte i morgentimene at de har inngått en avtale om salg av Dam Nai-vindparken i Vietnam. Prislappen er på 27 millioner dollar i kontanter, med muligheter for ekstra ern-out-betalinger på inntil 13 millioner dollar. Aksjen styrkes 1,6 prosent til 83,35 kroner.

På listen over de mest omsatte aksjene stiger Aker Carbon Capture 5,7 prosent til 6,02 kroner. Ellers bidrar tungvekterne Yara og DNB til oppgang på hovedindeksen, som er opp henholdsvis 2,6 og 1,0 prosent.

Kongsberg Automotive fikk en kraftig oppsving torsdag med en oppgang på 14,5 prosent, etter at ABG Sundal Collier tok opp dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling. Fredag korrigerer den ned 1,7 prosent til 1,83 kroner.

Kjos-familiens kryptobørs Norwegian Block Exchange (NBX) faller 20,3 prosent til 0,49 kroner. NBX meldte tidligere i dag at de har ansatt Nicolai Lunde som ny finansdirektør. Lunde har erfaring fra Kistefos og som analysesjef i Bank Norwegian.

Etter børsslutt tirsdag ble det kjent at Øystein Stray Spetalens Ferncliff hadde solgt alle sine 2,57 millioner aksjer i riggselskapet Dolphin Drilling . Påfølgende dag falt aksjen 11 prosent. Nå viser det seg imidlertid at aksjene ble kjøpt av Spetalen selv. Dolphin Drilling-aksjen stiger 0,3 prosent til 3,31 kroner.

Ellers er SalMar ned 0,9 prosent til 549,00 kroner, etter at Berenberg har kuttet kursmålet til 520 kroner og gjentar hold-anbefalingen.

Teknologiselskapet Norbit melder om en ny ordre på 75 millioner kroner innen Oceans-segmentet. Ordren kommer fra en ikke-navngitt internasjonal kunde, ifølge børsmeldingen. Aksjen stiger 1,9 prosent til 90,00 kroner.

Veidekke har blitt tildelt et oppdrag fra Bara Eiendom i Bergen for å oppføre et kontorbygg. Kontrakten er en totalentreprise verdt 504 millioner kroner, ifølge børsmeldingen. Aksjen stiger 0,33 prosent til 120,80 kroner.