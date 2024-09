– To uker med forferdelige nyheter fra Tyskland

Det har vært to uker med forferdelige nyheter fra Europas største økonomi, Tyskland, skriver Bloomberg.

Først var det valgene i de østlige delstatene Thüringen og Sachsen i starten av måneden. Populistpartiene gjorde det bra, og det var et tilbakeslag for koalisjonen i Berlin, noe som ifølge Bloomberg skaper usikkerhet rundt Tysklands evne til å tiltrekke seg investeringer. Ytre høyre-partiet AfD og et nytt venstreparti er spådd som favoritter i det neste valget, 22. september i Brandenburg, hvor Berlin ligger.

Dagen etter valgene meldte Volkswagen, landets største bilprodusent, at de ønsker å avslutte en arbeidsavtale og muligens stenge fabrikker i hjemlandet på grunn av fallende etterspørsel. BMW har også kommet med resultatvarsel.

«Stemningen i bilindustrien forverrer seg raskt,» sa Anita Wölfl, en bransjeekspert ved det tyske Ifo Institut, i en rapport forrige uke, og siterte «ekstremt pessimistiske forventninger for de kommende seks månedene.»

Den italienske giganten UniCredit har meldt at de har tatt en 9 prosent eierandel i tyske Commerzbank, noe som ifølge Bloomberg tok regjeringen på sengen.

– Ingen vits i å pynte på sannheten

«Det er ingen vits i å pynte på sannheten: Tyskland fortsetter å falle bak internasjonalt,» skrev Tanja Gönner, leder for næringslivslobbygruppen BDI.

Samme ordlyd er å finne hos flere investeringsbanker. Goldman peker på en rekke problemer i den tyske økonomien. De viser til den siste målingen av «Manufacturing PMI» (aktivitet i produksjonssektoren), som endte på 42,4 – et nivå som kun har vært sett under finanskrisen og i 2020.

«Gjeldsbremsen»-regelen forhindrer myndighetene i å ha store budsjettunderskudd, med unntak av spesielle kriser. Det er vanskelig å stimulere økonomien når føderale myndigheter i Tyskland maksimalt kan ha 0,35 prosent av BNP i underskudd, sier Goldman.