Velgerne har mest tro på Trumps økonomiske løfter

Demokratenes presidentkandidat Kamala Harris har nå støtte fra 48,7 prosent av velgerne, mens Republikanernes kandidat Donald Trump har 46,9 prosent av velgerne i ryggen, viser et gjennomsnitt av de siste 14 nasjonale meningsmålingene utført av RealClearPolitics.

En meningsmåling blant registrerte velgere Ipsos har utført for Reuters viser imidlertid at velgerne har størst tiltro til Trumps økonomiske politikk.

56 prosent av de spurte sier at de mest sannsynlig vil gi sin stemme til en kandidat som går inn for å innføre 10 prosent toll på alle importvarer, samt 60 prosent toll på varer fra Kina, slik Trump har gjort.

Gjeld

Begge de to presidentkandidatene har lovet å redusere USAs statsgjeld dersom de vinner, men målingen viser at flest velgere har tro på at Trump vil være i stand til å gjøre dette.

37 prosent av de spurte mener Trump vil legge mest vekt på gjeldsreduksjon, mens 30 prosent tror Harris vil gjøre det.

30 prosent tror ingen av de to kandidatene vil bruke mye tid og krefter på å redusere statsgjelden, som nå er på over 35.000 milliarder dollar.

Skatt

Begge de to har også lovet skattekutt, og ifølge økonomene vil Trumps lovede skattekutt bidra til å øke statsgjelden med minst 3.000 milliarder dollar over en tiårsperiode.

Når det gjelder Harris' løfte, er økonomene usikre. Hennes skattepolitikk kan øke gjelden med under 2.000 milliarder dollar i løpet av ti år, men kan også bidra til å redusere gjelden, konkluderer de.

Inflasjon

Trump leder også når spørsmålet dreier seg om inflasjon. 43 prosent tror at det han er best kvalifisert til å få ned prisen på dagligvarer og bensin, mens 36 prosent holder en knapp på Harris.

På spørsmål om hvem av de to som vil forsøke å skape «et økonomisk klima som er godt for meg og min familie», leder imidlertid Harris knapt med 43 mot Trumps 42 prosent.

Reuters/Ipsos-målingen ble foretatt blant 1.405 registrerte velgere 11. og 12. september og har en feilmargin på rundt 3 prosentpoeng.

