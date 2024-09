AutoStore stuper etter selskapets kapitalmarkedsdag

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.399,41 poeng, ned 0,4 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 72,62 dollar, ned 1,5 prosent. Equinor faller 0,9 prosent til 264,20 kroner, Aker BP faller 0,8 prosent til 225,30 kroner mens Vår Energi faller 1,1 prosent til 32,58 kroner.

AutoStore -aksjen faller 10,1 prosent til 8,80 kroner samtidig som selskapet avholder sin kapitalmarkedsdag. Tirsdag rykket SEB-analytiker Håkon Fuglu ut med en ny salgsanbefaling på AutoStore, og understreket samtidig at selskapets kapitalmarkedsdag ikke ville bli en kurstrigger.

«Den siste tids utfordrende marked har påvirket selskapets kortsiktige resultater», skriver AutoStore i en oppdatering.

Tirsdag kveld ble det kjent at Scatec Innovation har solgt over halvparten av sine aksjer i Scatec for 574 millioner kroner.

– Dette er i tråd med vår langsiktige strategi om å bygge bredere portefølje av investeringer. Vi har nå god kapasitet til å følge opp andre porteføljeselskaper med betydelige vekstplaner, sa Scatec Innovation-sjef John Andersen til Finansavisen tirsdag kveld. Onsdag faller aksjen 3,6 prosent til 81,75 kroner.

For andre gang på fire måneder lemper Ferd ut aksjer i Elopak . Johan H. Andresen og familiens investeringsselskap vurderte først å selge rundt 19 millioner aksjer, og tilbudet ble flere ganger overtegnet. Fasit ble til slutt salg av 20 millioner aksjer til en kurs på 41 kroner stykket. Aksjen faller 2,0 prosent til 42,05 kroner.

Mowi melder om en rømmingshendelse på lokaliteten Kveitskjeret i Frøya kommune i Trøndelag. Aksjen faller 1,4 prosent til 184,60 kroner.

Tirsdag denne uken viste Finansavisens Bjellesauportefølje at investor Øystein Stray Spetalen hadde solgt 1,23 millioner aksjer i Dolphin Drilling. Nå viser aksjonæroversiktene at han har solgt ytterligere én million aksjer, tilsvarende 74,36 prosent av aksjebeholdningen. Aksjen faller 0,3 prosent til 3,15 kroner.

Fredsrykter sendte Kongsberg Gruppen ned 8,0 prosent tirsdag. Onsdag stiger aksjen 0,7 prosent til 1.020,00 kroner.

NRC har vært i hardt vær etter enorme nedskrivninger i andre kvartal, med påfølgende varsel om mulig emisjon for deretter å plassere en rettet emisjon uten at gamle aksjonærer fikk tegningsrett. Nå slakter storeier Robert Næss i Nordea NRC' styre og ledelse.

– Det virker som styret har valgt en for lett løsning. De har valgt bare å trykke penger, sier han til Finansavisen, og mener at aksjonærene har måttet ta hele støyten. Aksjen stiger 9,7 prosent til 3,86 kroner.