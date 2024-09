Tek-fest på Wall Street: Nasdaq steg over 2 prosent

Aksjen skyter opp i etterhandelen etter at nyheten ble kjent. Klokken 22:30 var aksjen opp 8,9 prosent i etterhandelen.

– Ikke den nye normalen

Onsdag kveld valgte altså den amerikanske sentralbanken å kutte styringsrenten med 50 basispunkter til mellom 4,75 og 5,00 prosent.

«Hensikten med et større kutt til å begynne med, har nok først og fremst vært å bringe renten raskere ned mot et mer nøytralt nivå. Vi leser det altså ikke som et «krisegrep,» som i så fall heller ville ha utløst en større frykt for en hardere landing for amerikansk økonomi», skrev Handelsbanken i sin morgenrapport torsdag.

Fed-sjef Jerome Powell ville under pressekonferansen ikke si noe om det går mot flere dobbeltkutt:

– Ingen skal tenke at dette er den nye normalen, sa han om dobbeltkuttet.

Likevel kan det se ut til at de stigende aksjekursene i markedet illustrerer at investorer absorberer og tror på Powells budskap om at den amerikanske økonomien er «i god form», skriver Yahoo Finance.

– Uvanlig lavt makrotall

Jobless claims-tallene fra USAs arbeidsdepartement viste torsdag at 219.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 14. september. Ifølge Trading Economics var det ventet 230.000 førstegangssøkere sist uke.

Marketwatch påpeker at antallet faktiske søknader – det vil si før sesongjusteringer – holdt seg under 200.000 for sjette uke på rad. Vurderingen er at det er «ganske uvanlig» for dette tallet å være så lavt.

Philly Fed-indeksen, som måler aktivitetsnivået både i næringslivet generelt og i fabrikkene i Philadelphia-regionen, endte på 1,7 poeng i september, opp fra minus 7,0 poeng måneden før. Konsensus lå her på minus 1 poeng.

Ellers på makrofronten falt de ledende indikatorene i USA 0,2 prosent på månedsbasis i august, mot ventet et fall på 0,3 prosent.

Salget av bruktboliger i USA falt 2,5 prosent på månedsbasis i august til 3,86 millioner enheter i anslått årstakt. Konsensus pekte her mot en årlig salgstakt på 3,90 millioner boliger.