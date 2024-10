Wall Street endte dagen i grønt - S&P 500 satte ny rekord

S&P 500 steg til ny toppnotering etter positiv økonomisk data og Fed-kutt. Ukentlig jobless claims falt mer enn ventet, noe som tyder på et mer stabilt arbeidsmarked.

«De ukentlige tallene for søknader om trygd har ikke vist at det er problemer i arbeidsmarkedet. Som alltid vil den månedlige jobbrapporten spille en større rolle i å definere markedssentimentet» sa Chris Larkin, administrerende direktør for investeringer hos E-Trade fra Morgan Stanley.

Den brede S&P 500-indeksen endte opp 0,4 prosent.

Industritunge Dow Jones endte opp 0,62 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite endte opp 0,6 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonen ligger på 3,79, mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg nærmere 1 prosent til 15,56.

Apple steg 0,51 prosent til 227,52 dollar, mens Amazon endte ned 0,71 prosent til 191,16 dollar. Netflix hadde også en dårlig dag og endte dagen ned med 1,4 til 711,43 dollar. Google-eier Alphabet steg 0,77 prosent til 163,83 dollar.

Bevegelser

Høyttalerprodusenten Sonos falt 4,45 prosent etter en dobbel nedgradering fra Morgan Stanley, som går fra en kjøpsanbefaling til en salgsanbefaling. Analytikeren mener at selskapets kontroversielle app-redesign vil ha en større påvirkning på resultatene enn ventet.

Kaffebar-aksjen Starbucks steg 1,93 prosent etter at Bernstein oppgraderte anbefalingen for aksjen fra hold til kjøp. Meglerhuset skrev i analysen at det er optimistisk til Starbucks nye adm. direktør Brian Niccol, som inntok sjefsstolen 9. september.

Regnskapsjuks for Dell-konkurrent

SuperMicro som leverer servere til datasenter falt 12,17 prosent etter beskyldninger fra en tidligere ansatt om regnskapsjuks. SuperMicro er blant annet i konkurranse med Dell.

Facebook-eier Meta falt 0,08 prosent etter at selskapet kunngjorde nye virtuelle virkelighet-briller. Bank of America skriver blant annet i en analyse at kunngjøringen fornyer optimismen rundt virtuell virkelighet og kunstig intelligens.

Flyselskapet Southwest Airlines steg 5,04 prosent etter at selskapet oppjusterte estimatene for tredje kvartal. Selskapet meldte også om et nytt tilbakekjøpsprogram.

God dag for krypto

Coinbase og MicroStrategy steg til henholdsvis juli- og august-høyder. Flere andre kryptoaksjer steg kraftig torsdag etter at prisen på Bitcoin klatret tilbake over 65.000 dollar.

Coinbase steg med 7,69 prosent, noe som er den største oppgangen siden 19. juli. Aksjen avsluttet en seks dager lang seiersrekke onsdag.

MicroStrategy steg med 9,24 prosent , den største økningen siden 23. august.

Olje

Saudi-Arabia er klare for å forsyne markedet med en flom av olje. Råvaresjef Bjarne Schieldrop i SEB sier at det er klart negativt og et stort skifte i strategi. Høsten har generelt vært turbulent for oljeprisen og brent-oljen endte ned 0,59 prosent til 70,67 dollar.

WTI- oljen har også en dårlig dag og gikk ned med 30,5prosent til 67,33 dollar.