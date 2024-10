Wall Street med tredje uke på rad med oppgang

Investorene mottok oppmuntrende inflasjonstall som kan gi Fed større grunn til å trygt kutte renten videre, noe som ofte tas godt imot av aksjemarkedene, det skriver CNBC.

PCE (Personal consumption expenditures) - indeksen økte med 0,1 prosent. Målingen er Fed sitt mest foretrukne tall å bruke for å vurdere inflasjonsnivået. 0,1 prosent var i tråd med forventningene. Sett over ett år har PCE økt med 2,2 prosent, noe som er under 2,3 prosent som har blitt spådd tidligere.

De amerikanske nøkkelindeksene er blandet i børsens siste handelsdag.

Den brede S&P 500-indeksen falt 0,13 prosent.

Industritunge Dow Jones steg 0,33 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite falt 0,39 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonen ligger på 3,76, mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 7,03 prosent til 16,45.

Apple steg 0,09 prosent til 227,73 dollar, mens Amazon gikk tilbake 1,66 prosent til 187,99 dollar. Netflix hadde også en dårlig dag og falt 0,57 prosent til 707,35 dollar. Google-eier Alphabet steg 0,75 prosent til 163,95 dollar.

Dagens bevegelser

Meta falt 0,08 prosent etter at adm. direktør Mark Zuckerberg onsdag gikk på scenen for å presentere Meta sine nye Orionbriller. Han beskrev dem som et glimt av fremtiden. Aksjen er opp nærmere 60 prosent hittil i år og har gjort han til verdens tredje rikeste.

Butikkjempen Costco Wholesale falt 1,75 prosent etter at selskapet leverte svakere tall for regnskapsmessig fjerde kvartal enn analytikerne hadde ventet på forhånd.

Novo Nordisk, som er notert både i København og i New York, falt 4,59 prosent på Wall Street etter at JP Morgan nedjusterte forventningene for tredje kvartal.

Super Micro Computer-aksjen steg 4,31 prosent etter fallet på 12 prosent dagen før. Ifølge Wall Street Journal har det amerikanske justisdepartementet startet en etterforskning av selskapet etter at Hindenburg Research tok en short-posisjon i selskapet på grunn av «nye bevis på regnskapsmanipulasjon».

Datingaksjen Bumble falt 0,16 prosent etter at KeyBanc nedgraderte anbefalingen for aksjen fra kjøp til hold på grunn av svake app store-tall og større risiko fremover.

Casinoaksjen Wynn Resorts steg 7,24 prosent etter at Morgan Stanley oppgraderte aksjen fra hold til kjøp. Meglerhuset viste til sterkere fundamentale verdier sammenlignet med konkurrentene.

Olje

Saudi-Arabia er klare for å forsyne markedet med en flom av olje. Råvaresjef Bjarne Schieldrop i SEB sier at det er klart negativt og et stort skifte i strategi. Høsten har generelt vært turbulent for oljeprisen og brent-oljen gikk opp 0,48 prosent til 71,87 dollar.

WTI- oljen har også en god dag og steg med 0,53 prosent til 68,54 dollar.