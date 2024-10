Oslo Børs åpnet opp mandag morgen.

Like før kl. 10.30 står hovedindeksen i 1.407,50, opp 0,05 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 852 millioner kroner.

I rødt

Höegh Autoliners faller 2,57 prosent til 136,60 kroner. SEB nedgraderer nå aksjen fra kjøp til hold, med et kursmål på 150 kroner.

Ellers blant tungvekterne faller Hafnia 1,13 til 74,55 kroner, mens Kongsberg Gruppen svekkes 1,26 prosent til 1.017,00 kroner.

Aksjen som topper taperlisten er Arribatec Group , med en nedgang på 51,31 prosent til 1,30 kroner. Selskapet meldte etter børsslutt fredag at de har behov for en finansiell restrukturering etter svakere utvikling enn ventet.

«På grunn av en svakere utvikling enn ventet på tvers av nøkkelparametere vil dagens kredittfasiliteter og kontanter generert av driften være utilstrekkelig til å møte likviditetskravene på kort og mellomlang sikt», skriver selskapet.

Opptur

Nel styrkes 6,08 prosent til 5,01 kroner, og har på det meste vært omsatt for 5,19 kroner. Fredag ble aksjen nedgradert til selg av SEB, med et kursmål på 4 kroner.

– 2025 ser ikke bra ut, sa analytiker Anders Rosenlund til Finansavisen.

Kriserammede Vow meldte fredag at de har fått på plass en brofinansiering med DNB på 125 millioner, og er nå ute etter å hente opptil 250 millioner i frisk kapital.

Et konsortium bestående av blant andre Christen Sveaas, Arne Blystad, Eirik Must, Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly vil nå skyte inn penger, og aksjen klatret fredag 7,8 prosent. Mandag styrkes aksjen ytterligere 6,,71 prosent til 3,10 kroner.

Cadeler er i forhandlinger om en havvindkontrakt på over 2 milliarder kroner i Asia. Aksjen stiger 2,75 prosent til 74,60 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er mandag formiddag opp 0,81 prosent til 72,56 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,65 prosent til 68,62 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 71,23 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Equinor stiger 0,51 prosent til 264,35 kroner, Aker BP er ned 0,18 prosent til 224,10 kroner. Vår Energi styrkes 0,22 prosent til 32,57 kroner.

Questerre klatrer 8,77 prosent til 2,48 kroner på høy omsetning.

BlueNord melder mandag morgen at de for fjerde kvartal nå venter en nettoproduksjon på 4.000-6.000 fat oljeekvivalenter pr. dag fra Tyra-feltet. Det guides at maksimal teknisk kapasitet nås innen utgangen av 2024, og selskapet ser en exit-nettoproduksjon i 2024 på rundt 30.000 fat oljeekvivalenter pr. dag.

BlueNord-aksjen styrkes 2,55 prosent til 462,00 kroner.