På torsdag stengte New York-børsen i rødt over hele linjen deer Nasdaq-indeksen falt 0,04 prosent til 17.918,48 poeng, mens Dow Jones falt 0,44 prosent til 42.011,39 poeng. S&P 500 stengte ned 0,17 prosent til 5.699,96 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten var på 3,85 prosent ved stengetid mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 8,30 prosent.

Makro

Antall førstegangssøkende på ledighetstrygd (initial jobless claims) var 225.000 i perioden i uken som endte 28. september, viser nye tall fra USAs arbeidsdepartement. Konsensus pekte ifølge Trading Economics mot 220.000 trygdesøkere.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta dagpenger – continuing claims – var 1.826.000 pr. 21. september, marginalt ned fra reviderte 1.827.000 uken før (opprinnelig rapportert: 1.834.000).

Torsdagens jobbtall er en forsmak på fredagens arbeidsmarkedsrapport fra US Labor & Statistics. «Non-farm payrolls» – sysselsettingsveksten utenfor landbruket i USA – omtales typisk som månedens viktigste nøkkeltall.

Olje og Midtøsten

Oljeprisen har hatt en turbulent høst og ligger nå like over 70 dollar per fat, både for brent og WTI-oljen. Det etter stor uroligheter i midtøsten i den siste tiden.

September-kontrakten på et fat WTI-olje steg 4,14 prosent til 73,73 dollar pr. fat. Nordsjøoljen Brent Spot steg 4,04 prosent til 77,64 dollar pr. fat.

Dersom Israel skulle svare med et større angrep mot Iran, som eskalerer til en regional konflikt, utelukker ikke DNB Markets at Irans oljeproduksjon kan bli påvirket.

«Iran produserer omtrent 3,3 millioner fat pr. dag, men dette har OPEC mulighet til å kompensere for ved bortfall. Enda viktigere er Hormuzstredet, hvor rundt 20 millioner fat olje- og oljeprodukter passerer daglig», skriver DNB Markets.

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, påpeker overfor CNBC at et israelsk angrep på den iranske oljeinfrastrukturen vil få dramatiske konsekvenser på oljeprisene.

– Hvis oljeinstallasjoner i Iran virkelig ble tatt ut, og tvinger eksporten ned med 2 millioner fat pr. dag, vil det neste spørsmålet markedet stiller seg bli hva som vil skje i Hormuz-stredet. Det vil selvfølgelig legge en betydelig risikopremie på oljen, sier han.

– Da kan oljeprisene lett stige til 200 dollar pluss, fortsetter Schieldrop.

Libya sa at de vil gjenoppta full oljeproduksjon fra torsdag. Trekket skal returnere rundt 700 000 fat per dag med råolje til det globale markedet etter løsningen av en tvist mellom rivaliserende politiske fraksjoner i landet, det skriver Financial Times torsdag.

Tidligere ordre om å stoppe operasjoner har blitt opphevet ved «alle libyske råoljefelt og terminaler», sa National Oil Corporation i en uttalelse torsdag.

FAANG-aksjene

De største teknologiselskapene har stått for en stor del av børsoppgangen i USA det siste året. Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en blandet dag på børs onsdag.