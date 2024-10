– Jeg frykter budsjettet gjør det vanskelig for Norges Bank å få satt ned renten, fordi renten er det som betyr mest for de aller fleste og deres privatøkonomi, sier nestleder i Høyre, Tina Bru, om statsbudsjettet for 2025.

– Jeg frykter at det vendepunktet vi er blitt lovet av Støre-regjeringen i snart to år lar vente på seg enda lenger enn det vi helst skulle se.