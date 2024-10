Dette vil påvirke Oslo Børs torsdag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,9] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at referatet fra det siste rentemøtet i Federal Reserve ikke skremte investorene på Wall Street onsdag.

«Styringsrenten, Fed Funds Rate, ble kuttet med 0,5 prosentpoeng i september, men referatet viste uenighet blant medlemmene i rentekomiteen. Enkelte mente at et mindre kutt på 0,25 prosentpoeng ville vært mer passende. For øvrig indikerer den nylige økonomiske utviklingen at det neste rentekuttet sannsynligvis vil være av normal størrelse», skriver Berntsen.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,19 prosent torsdag morgen, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,17 prosent.

Ferske nøkkeltall viser at de japanske produsentprisene (PPI) steg 2,8 prosent på årsbasis i september, mot ventet 2,3 prosent.

I Kina fortsetter de store svingningene. Shanghai Composite styrkes 2,95 prosent, mens CSI 300-indeksen er opp 2,85 prosent. Hang Seng i Hongkong fyker opp 4,22 prosent.

Den kinesiske sentralbanken har torsdag morgen ifølge CNBC opprettet en swapfasilitet for å tilby likviditet til institusjonelle investorer for kjøp av aksjer. Størrelsen på fasiliteten er satt til 71 milliarder dollar.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er torsdag morgen opp 0,84 prosent til 77,22 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,90 prosent til 73,90 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,74 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

På onsdag stengte New York-børsen i grønt over hele linjen der Nasdaq-indeksen steg 0,60 prosent til 18.291,62 poeng, mens Dow Jones steg 1,05 prosent til 42.512,00 poeng. S&P 500 stengte opp 0,71 prosent til 5.792,00 poeng.

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) la onsdag kveld frem et referat fra sitt siste rentemøte i september. Der kom det frem at medlemmene av komiteen var splittet ved avgjørelsen.

«Enkelte deltakere bemerket at de ville ha foretrukket en reduksjon på 25 basispunkter i målintervallet på dette møtet, og noen få andre indikerte at de kunne ha støttet en slik beslutning,» ifølge protokollen fra møtet i Federal Open Market Committee 17.-18. september.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,5 prosent før den sluttet på 1.431,66 poeng.

Artec Holding, den største eieren i Endúr og nærstående til styremedlem Bjørn Finnøy, har solgt to millioner aksjer i selskapet til en kurs på 54,50 kroner, tilsvarende 109 millioner kroner. Aksjen falt 2,5 prosent til 57,50 kroner.

Forvalter Oskar Bakkevig har, gjennom Holmen Spesialfond, kjøpt litt over én million aksjer i IT-konsulentselskapet Webstep, ifølge en børsmelding onsdag morgen. Data fra Infront indikerer at kursen var satt til 23,00 kroner, noe som representerer en liten premie i forhold til tirsdagens sluttkurs. Aksjen gikk opp 9,3 prosent til 23,60 kroner.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Makro:

Norge: Inflasjon september, kl. 08.00