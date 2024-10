Oslo Børs åpner opp torsdag morgen.

Kl. 10.50 står hovedindeksen i 1.437,85, opp 0,43 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for e million kroner.

Opptur

Techstep styrkes nå 9,26 prosent til 11,80 kroner. Onsdag ettermiddag meldte Techstep om en garantert emisjon på 30 millioner kroner til en kurs på 10,80 kroner.

Emisjonen er fullt ut garantert av Jan Haudemann-Andersen-selskapet Datum, Jens Rugseth og Rune Syversens selskap Karbon Invest samt Jon Harald Nordbrekkens Valset Invest.

I forbindelse med emisjonen kom Techstep også med ny guiding, og den annualiserte veksten for gjentagende inntekter estimeres til 5–15 prosent i år og 30 prosent neste år.

EAM Solar er nå pauset etter oppgang på voldsomme 165,59 prosent til 2,30 kroner. Det er foreløpig omsatt EAM Solar-aksjer for 3,3 millioner kroner. Torsdag formiddag meldes det at selskapet anker beslutningen i straffesaken i Milano fra 4. juli.

Investeringsselskapet er nemlig i en rettsprosess knyttet til 31 solkraftverk i Italia i 2014. For en uke siden truet en undercover-aksjonær styremedlemmene i selskapet, og EAM Solar-sjef Viktor Jakobsen måtte kansellere den planlagte ekstraordinære generalforsamlingen. I ettermiddag skal selskapet avholde et informasjonsmøte for aksjonærene.

«Formålet med informasjonsmøtet er å gi selskapets aksjonærer viktig informasjon og status i forbindelse med styrets forslag til selskapets planlagte ekstraordinære generalforsamling den 16. oktober», heter det i en melding.

Norsk Titanium stiger nå for tredje dag på rad, med en oppgang på 11,26 prosent til 2,47 kroner.