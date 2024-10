Ratan Tata er død (1937-2024)

En av Indias mest innflytelsesrike forretningsmenn, Ratan Tata, er død. Han sovnet inn onsdag, melder Tata Group.

«Det er med en dyp følelse av tap vi tar farvel med Ratan Naval Tata, en virkelig enestående leder hvis uvurderlige bidrag har formet ikke bare Tata-gruppen, men også selve nasjonens struktur,» sier Natarajan Chandrasekaran, nåværende styreleder for konsernets holdingselskap, i en uttalelse.

Ratan Tata var sønnen til Naval Tata, som var det adopterte barnebarnet til Jamshedji Tata, grunnleggeren av Tata Group.

Internasjonal ekspansjon

Han ledet Tata Group, et av Asias største konglomerater, gjennom en periode med internasjonal ekspansjon, som inkluderte oppkjøp av britiske selskaper som Jaguar Land Rover og stålprodusenten Corus. Mens noen av disse oppkjøpene var vellykkede, møtte Tata også utfordringer, blant annet med Corus, som ble kjøpt rett før finanskrisen i 2007.

Tata ble født i Mumbai i 1937, og hans karriere speilet Indias egen økonomiske vekst – fra uavhengigheten fra Storbritannia i 1947 til å bli verdens femte største økonomi i 2022.

Han tok over som styreleder for Tata Group i 1991, i en tid da India åpnet opp for global handel. Han gjennomførte oppkjøpet av den britiske teprodusenten Tetley i 2000 og Jaguar Land Rover i 2008, og sistnevnte fikk en voldsom oppsving i markedene i tiden etter overtagelsen.

I 2011 ble Tata kåret til den nest mest innflytelsesrike personen i Asia, bare bak Toyotas styreleder Akido Toyoda,

Til tross for store suksessene opplevde Tata også tilbakeslag, særlig med lanseringen av Tata Nano i 2008, en lavprisbil som ikke klarte å fange markedets interesse.

– Jeg er veldig deprimert, sa han etter fiaskoen med Nano, skriver Financial Times.

– Forsøkte å gjøre det rette

Ratan Tata var kjent for sin integritet og en beskjeden livsstil, til tross for sin enorme rikdom. Han fikk æresriddertittel i Storbritannia i 2014 for sitt bidrag til forholdet mellom India og Storbritannia og filantropi.

Etter at han gikk av som styreleder i 2012 fortsatte Tata å spille en viktig rolle i konsernet som æresleder. Han støttet blant annet Tata Groups tilbakekjøp av nasjonalflyselskapet Air India i 2021, noe han mente ville gledet hans onkel JRD Tata, som grunnla selskapet, skriver FT.

– Jeg håper folk vil si at jeg var i stand til å lede konsernet med verdighet og at jeg forsøkte å gjøre det rette, sa Tata i 2012.

– Man lykkes aldri med det, siden alltid noen blir sinte, men jeg tror det er det jeg vil bli husket for.