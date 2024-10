I forbindelse med emisjonen meldte Techstep også at en kommersiell avtale med telekomselskapet Ice er formalisert. I tillegg presenterte selskapet ny guiding, som viser forventninger om kraftig økning i veksten neste år.

Lea Bank er opp nye 5 prosent, etter en kursoppgang på 4,7 prosent på høy omsetning onsdag. Torsdag er det børsmeldt at Multitude Bank har kjøpt en eierandel på 9,9 prosent i digitalbanken samt inngått en avtale om kjøp av ytterligere 8,7 prosent, betinget av godkjennelse fra Finanstilsynet.

Multitude Bank, som eies av det opprinnelig finske fintech-selskapet Multitude, omtaler selv aksjekjøpet på potensielt 15 millioner euro totalt som en strategisk investering.

Les også Rugseth-selskap gjorde kjempedeal Mange IT-selskaper må betale skyhøy margin når de låner penger i obligasjonsmarkedet. Link Mobility betaler «en slikk og ingenting». – Investorene kjenner oss godt, sier Jens Rugseth.

Subsea 7 er opp 2,1 prosent. Undervannsentreprenøren meldte sent onsdag om en ny kontrakt knyttet til et subsea tieback-prosjekt i Mexicogulfen. Kontraktens størrelse er på mellom 50 og 150 millioner dollar, eller mellom 540 millioner og 1,6 milliarder kroner.

Telenor stiger 0,2 prosent på nyheten om at telekomgiganten har besluttet å legge ned et kontor i Kristiansand med 78 ansatte.

EAM Solar har torsdag formiddag meddelt at selskapet anker beslutningen i straffesaken i Milano fra 4. juli til italiensk høyesterett. Før meldingen var aksjen blitt pauset etter en oppgang på heftige 165,6 prosent til 2,30 kroner. Etter en periode med suspensjon og gjenåpning av handelen i aksjen, er EAM-aksjen nå opp 69,8 prosent til 1,47 kroner.

EAM Solars italienske rettsprosess er knyttet til kjøpet av 31 solkraftverk i Italia i 2014. For en uke siden truet en undercover-aksjonær styremedlemmene i selskapet, og EAM Solar-sjef Viktor Jakobsen måtte kansellere en planlagt ekstraordinær generalforsamling. I ettermiddag skal selskapet avholde et informasjonsmøte for aksjonærene.

Les også Ble truet av undercover-aksjonær En ny aksjonær, som tidligere har jobbet aktivt for fienden, truet styremedlemmene i EAM Solar. Viktor Jakobsen turte ikke gjøre annet enn å kansellere generalforsamlingen.

Gassrederiet BW LPG har sluppet estimater for sitt Product Services-segment i tredje kvartal, som viser et nettoresultat på cirka 60 millioner dollar. Aksjen er torsdag opp 1,8 prosent.

Norsk Titanium har torsdag opplyst at selskapet utvider sin Rapid Plasma Deposition-additivprosess (RPD) til nye markeder og kunder. Kursreaksjonen på Oslo Børs er en oppgang på 12,6 prosent, og aksjen er opp for tredje dag på rad. Tidligere denne uken tok Arctic-analytiker Jeppe Baardseth opp dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling: «Vi mener dagens aksjekurs priser en for lav sannsynligheten for suksess».

Aker Horizons-selskapet Mainstream Renewable Power og joint venturet KF Wind har sikret en nettavtale med Korea Electric Power Corp. for totalt 1.125 megawatt med ren energi til det koreanske strømnettet. KF Wind omfatter utviklingen av et flytende havvind-prosjekt utenfor Ulsan. Aker Horizons-aksjen er opp 0,6 prosent.

Les også Angrep Kjell Inge Røkke – dumper aksjer i stor stil Investor Bjørn Kristian Stadheim har lansert et storslått aksjonæropprør mot Røkke, og oppfordret til grasrotinitiativer. Samtidig har han privat solgt seg helt ut. – Jeg vurderer å kjøpe meg opp igjen, sier han nå.

Nel faller 8,0 prosent til 4,13 kroner. SpareBank 1 Markets har senket kursmålet fra 3 til 2 kroner og gjentatt en salgsanbefaling. «På kort tid ser det veldig vanskelig ut,» utdyper analytiker Thomas Dowling Næss overfor Finansavisen torsdag.

Lokotech stiger 15,4 prosent. Selskapet har inngått en rammeavtale med canadiske AsicXchange for levering av hashblades. Avtalen innebærer en første oppstartsordre på 128 hashblades eller lignende maskinvare.

AutoStore stiger 0,2 prosent, tross spekulasjoner om at Amazon kan ha gått videre med konkurrenten Fulfil i sin dagligvaresatsing.

AF Gruppens datterselskap HMB skal bygge en ny fjernkjølesentral ved Universitetssykehuset i Örebro i Sverige. Verdien av oppdraget er cirka 180 millioner svenske kroner. AF Gruppen-aksjen er ned 1,1 prosent.

Les også Fremtidige oppkjøp er hovedtriggeren Arctic Securities mener Public Property Invest er undervurdert, SpareBank 1 ser kraftig nedside i hydrogenaksje og SEB jekker opp våpenkjempe.

Eqva , tidligere kjent som Havyard Group, faller 3,3 prosent. Her er det nå oppstått usikkerhet etter at storeiere er blitt tvangssolgt få dager etter at selskapet hentet penger.

Medtech-selskapet Lifecare har opplyst at selskapet internt har sluttført studieprotokollen for sin LFC-SEN-003-studie på mennesker, som nå skal presenteres for relevante myndigheter. Aksjen er torsdag opp 6,4 prosent.

Pyrum Innovations har meddelt at den første såkalte MaxCap-testen er gjennomført ved dekkgjenvinningsselskapets nye anlegg i Dillingen/Saar. Det innebærer at anlegget testes på 100 prosent kapasitet, og olje- og gassproduksjonen nådde ifølge selskapet 95 prosent av planlagt maksimal produksjon. Aksjen er opp 4,9 prosent på nyheten.

Zenith Energy har meldt om en gjennomsnittlig månedlig strømproduksjon i Italia på cirka 1.000 megawattimer i juli, august og september, med samlede netto inntekter på cirka 360.000 euro for perioden – basert på en gjennomsnittlig strømpris på cirka 120 euro pr. MWh. Selskapet opplyser også at det fortsatt venter på å kunne starte naturgassproduksjon fra Sant'Andrea, men at nødvendige godkjennelser ikke er på plass ennå. Aksjen er ned 6,4 prosent.

Olje- og gasselskapet PetroNor E&P har i en oppdatering meldt om en netto gjennomsnittlig working interest-produksjon på 4.763 fat olje pr. dag i tredje kvartal. Til sammenligning var produksjonen 4.684 fat pr. dag i andre kvartal i år, og på 5.113 fat pr. dag i tredje kvartal i fjor. Reaksjonen på Oslo Børs er en oppgang på 1,3 prosent.

Gentian Diagnostics har torsdag meddelt at selskapets grunnlegger, Erling Sundrehagen, er død. Etter å ha vært en drivende kraft bak selskapets utvikling, hadde han frem til sin bortgang en rolle som rådgivende grunnlegger. Gentian-aksjen er ned 0,5 prosent.