– De er dømt for svindel på den ene siden, men ikke på den andre.

Anken vil fremmes av selskapets italienske strafferettsadvokater, Studio Bongiorno.

Lurt av svindlere

Rettsprosessen er knyttet til kjøpet av 31 solkraftverk i Italia i 2014, hvor forutsetningen for kjøpet var at solparkene inngikk i den italienske subsidieordningen med garanterte inntekter i 20 år.

Kun en måned etter kjøpet varslet imidlertid italienske myndigheter at de hadde startet etterforskning av enkeltpersoner på selgersiden, og det viste seg at subsidiene var oppnådd ved å forfalske dokumenter knyttet til opprinnelsesland for produksjon av solcellene. Dermed bortfalt subsidiene, og EAM Solar krevde erstatning på 2,5 milliarder.

Tilbake i 2019 ble to direktører dømt for subsidiesvindel, men ble to år etter frikjent for svindel av EAM Solar.

– En helt annen bevisbyrde

I juli i år ble selskapets sivile erstatningskrav avslått ved ankedomstolen.

«Dommen i ankesaken er interessant av to årsaker. For første er folkene dømt for svindel av den italienske staten. Det åpner for et sivilt søksmål med en helt annen bevisbyrde. Det andre er at vår kriminaladvokat har sett på argumentasjonen til ankedomstolen, og det er en del konkrete formalfeil og faktafeil som vi vil anke til høyesterett ettersom ankedomstolen ikke fulgte høysteretts retningslinjer», sa Jakobsen til Finansavisen i forrige uke.

For en uke siden truet også en undercover-aksjonær styremedlemmene i selskapet, og en planlagt ekstraordinære generalforsamling måtte kanselleres. I ettermiddag skal selskapet avholde et informasjonsmøte for aksjonærene.

«Formålet med informasjonsmøtet er å gi selskapets aksjonærer viktig informasjon og status i forbindelse med styrets forslag til selskapets planlagte ekstraordinære generalforsamling den 16. oktober», skrev selskapet i en børsmelding mandag.