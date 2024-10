Sindre finnes gjorde over 3.290 aksjehandler mens kona Erna Solberg var statsminister mellom 2013 og 2021. I etterkant har Finnes lovet å selge aksjene sine i løpet av 2024, og holder ord. Ifølge E24 har han solgt aksjer for 1,8 millioner de siste to ukene.

Aksjonærlistene viser at han solgte seg helt ut av Nordic Mining som har steget nesten 60 prosent på børsen i år og posisjonen var verdt rundt 1,2 millioner kroner i september.

Videre fremgår det at Finnes har solgt aksjer i Argeo, ABL Group og Wallenius Wilhelmsen. I Finansavisens bjellesauregister fremgår det også at Finnes har solgt seg ned i Vistin Pharma. Samtidig tviholder Finnes på aksjene i Western Bulk Chartering, hvor han ikke har solgt en eneste aksje siden årsskiftet.

Western Bulk posisjonen er på 11.000 aksjer som er verdt omtrent 253.000 kroner.