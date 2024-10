Wall Street i rødt torsdag - oljeprisen styrket

Ifølge Trading Economics var det ventet en mindre økning – til 230.000.

Bevegelser

Trump Media & Technology-aksjen steg 17,26 prosent, og er nå på sitt høyeste nivå på syv uker.

Av dagens vinnere finner vi Nvidia, som endte opp 1,63 prosent. Amazon steg 0,80 prosent.

Av dagens tapere finner vi Boeing. Aksjen falt 1,81 prosent, og gjorde selskapet til den største underprestereren i Dow Jones.

Flyselskapet Delta Air Lines falt 1,04 prosent etter at selskapet kom med skuffende guiding for fjerde kvartal.

First Solar endte ned 9,29 prosent, og hadde dermed sin verste dag siden juli. Dette skjedde etter at Jefferies kuttet kursmålet på aksjen og sa at de forventer at selskapets kvartalsrapport for tredje kvartal kommer til å skuffe.

PayPal er en av dagens største tapere på S&P 500-indeksen etter en nedgradering fra Bernstein. Aksjen falt 3,27 prosent.

Torsdag kveld skal Tesla ha et robottaxi-arrangement, der investorer forventer at selskapet vil kunngjøre en prototype av Cybercab-robottaxien sammen med fremskritt innen kunstig intelligens. Aksjen endte ned 0,95 prosent.

Legemiddelprodusenten Pfizer endte ned 2,82 prosent etter at investoren Starboard Value anklaget selskapet for å true med rettslige skritt mot to tidligere ledere.

Rentereferat

Onsdag kveld ble rentereferatet fra den amerikanske sentralbankens siste møte offentliggjort, uten at det var store markedsbevegelser å se i etterkant.

«Referatet viste at det var en del diskusjon rundt størrelsen på kuttet i september og at Powell nok har måtte jobbe litt for å overbevise majoriteten. I lys av sterke arbeidsmarkedstall i det siste er det nå en ikke-triviell risiko for at renten faktisk ikke senkes i november (rentemarkedet priser inn en 85 prosent sannsynlighet for kutt i november)», skriver Handelsbanken i en oppdatering.