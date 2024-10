– Luksus er som en rus

– Selvfølgelig ikke. Formuesstrukturen i Tyskland har endret seg så drastisk at spørsmålene vi står overfor er helt andre enn for 20 år siden. Hvordan kan vi få tilbake dynamikken i økonomien når vi har en så sementert konsentrasjon av formue? Det ville være naivt å håpe at noen få superrike plutselig skal komme med de nye, smarte ideene for fremtiden. Vi må satse bredere. Vi har for mange superrike og for få gründere med innovative ideer.