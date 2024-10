Dystre høstutsikter for eiendomsaksjene

Nye data viser at prisstigningstakten, regnet på årsbasis, nå ligger på tre prosent. Dette er klart over Norges Banks inflasjonsmål på to prosent. Makroøkonomer som tidligere har åpnet opp for rentekutt både i september og desember inneværende år, utelukker ikke nå at et første rentekutt på et kvart prosentpoeng ikke kommer på plass før til sommeren.