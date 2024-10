– Pr. i dag er det ikke noe som tilsier at rentene kommer tilbake der de var for noen år siden. Ikke noe sted prises det inn ekstremt lave renter. Jeg vil heller si at man i rike land kan se for seg en sentralbankrente på ca. tre prosent. Med inflasjon på et par prosent gir det en form for normal realrente, sier han.