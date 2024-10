Hovedindeksen endte ned 0,7 prosent til 1.433,62, og falt med det 1,0 prosent for uken. Oslo Børs åpnet i grønt terreng fredag, men fallende oljepris utover ettermiddagen sørget for nedgang.

Den europeiske sentralbanken kuttet i går rentene for tredje gang, i tråd med forventningene. Toneangivende europeiske børser endte blandet fredag. Franske CAC og tyske DAX var ved børsslutt opp 0,2 prosent. Britiske FTSE 100 var ned 0,8 prosent.

Laksefest etter analyse

Gigante Salmon steg 8,5 prosent til 7,42 kroner etter at Carnegie har tatt opp dekning av selskapet med kjøpsanbefaling og kursmål på 13 kroner. Meglerhuset har også tatt opp dekning på to andre landbaserte oppdrettsselskap, Andfjord Salmon og Salmon Evolution, med kjøpsanbefaling. Aksjene reagerte opp henholdsvis 1,0 og 0,6 prosent.

BlueNord steg 3,5 prosent til 497,00 kroner etter at selskapet meldte at reparasjonen av en ødelagt kompressor går raskere enn planlagt. Selskapet forventes som følge av oppdateringen å jekke opp produksjonsutsiktene.

Marerittuke

Arctic Bioscience annonserte tirsdag at HeROPA-studien innenfor psoriasis foreløpig så langt ikke har vist noen signifikant effekt seks måneder inn i fase 2-studien. Nyheten sendte aksjen ned 77 prosent.

– Dramatisk tilbakeslag for selskapet, sa DNB Markets-analytiker Geir Hiller Holom til Finansavisen.

Fredag falt aksjen ytterligere 12,9 prosent til 2,02 kroner. ABG Sundal Collier har nedgradert Arctic Bioscience fra kjøp til hold og tatt ned kursmålet fra 17,0 til 2,50 kroner.

Solselskapet Aega skjøt opp 289,0 prosent etter en flaggemelding om at Svend Egil Larsen etter kjøp av 96.899 aksjer nå eier 5,03 prosent av selskapet.

Resultatfall gir utslag

Norske Skog endte ned 7,3 prosent etter å ha rapportert om kraftig resultatfall i tredje kvartal fredag morgen. Selskapet fikk en EBITDA på 91 millioner kroner i tredje kvartal, ned fra 471 millioner kroner fra foregående.

Crayon Group falt 7,9 prosent til 117,70 kroner etter at meglerhuset ABG Sundal Collier har nedgradert aksjen fra kjøp til hold og tatt ned kursmålet fra 170 til 135 kroner, som sørget for et kursras på 900 millioner.

Kongsberg Gruppen har steget gjennom uken etter at selskap på mandag opplyste om en kjempekontrakt med Nederland. Tirsdag passerte selskapet 200 milliarder kroner i markedsverdi. Fredag korrigerte aksjen ned 1,8 prosent.

DNB Markets har fredag høynet kursmålet fra 970 til 1.100 kroner og gjentatt hold, mens Danske Bank har gjentatt sin kjøpsanbefaling og holdt kursmålet uendret på 1.500 kroner.

Oljeprisen

Oljeprisen fikk et tungt fall rundt kl. 15 fredag ettermiddag. Brent-olje for desember-levering falt 1,9 prosent siden midnatt, og stod ved børsslutt i 72,99 dollar pr. fat. WTI-oljen endte ned 2,1 prosent til 69,19 dollar pr. fat.

Equinor falt 1,1 prosent, Aker BP endte ned 0,8 prosent og Vår Energi falt 0,1 prosent.