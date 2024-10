Finance Innovation holder hus i Bergen, og for Gjendem innehar byen også en nøkkelposisjon i den norske fintech-verdenen. – Min personlige mening er at etableringen av Skandiabanken i Bergen tidlig på 2000-tallet hadde veldig mye å si for å utvikle fintech-miljøet her i byen. Mange aktører har kommet ut av dette, litt på samme måte som TV2 har vært utgangspunktet for mange virksomheter i medieverdenen.