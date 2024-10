Markedet reagerer positivt på salg av virksomheter

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.439,53 poeng, ned 0,3 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 75,28 dollar, ned 1,0 prosent. Equinor faller 0,6 prosent til 267,70 kroner, Aker BP er ned 0,8 prosent til 230,70 kroner mens Vår Energi stiger 1,0 prosent til 36,38 kroner.

– Med oljepriser som svinger fra oversolgt til overkjøpt territorium innen korte tidsrammer, kan det være utfordrende å opprettholde en posisjon på begge sider av markedet, sier Jim Ritterbusch i Ritterbusch and Associates til Reuters, ifølge TDN Direkt.

Schibsted ønsker å kvitte seg med dets porteføljeselskaper som ikke anses for å være en del av kjernedriften. Det betyr blant annet å trekke seg ut av Lendo Group, som inkluderer Lendo, Comprice og Mybanker. I tillegg skal Prisjakt selges. Det sender A-aksjen opp 1,5 prosent til 345,00 kroner, mens B-aksjen stiger 2,0 prosent til 321,60 kroner.

I tredje kvartal fikk Storebrand et resultat før skatt på 1,43 milliarder kroner, opp fra 924 millioner kroner i samme periode i fjor. Analytikerne hadde på forhånd ventet et resultat før skatt på 1,14 milliarder kroner. Forvaltet kapital økte til rekordhøye 1.347 milliarder kroner i tredje kvartal, opp 19 prosent hittil i år. Aksjen stiger 4,9 prosent til 126,90 kroner.

Atea klatrer 6,0 prosent til 145,80 kroner etter at selskapet presenterte sine tredjekvartalstall, som viste et driftsresultat på 307 millioner kroner, mot ventet 301 millioner. Selskapet starter nå et tilbakekjøpsprogram på inntil 120 millioner kroner.

Analytiker Lucas Ferhani i Jefferies skriver i en analyse at AutoStore fremdeles møter utfordringer på kort sikt, med markedspress og en nedgang i ordreinngangen. Han senker nå kursmålet fra 17 til 11 kroner, samtidig som han gjentar sin holdanbefaling. Aksjen faller 1,3 prosent til 9,67 kroner.

Tirsdag steg DNB-aksjen nesten seks prosent etter at storbanken presenterte sine kvartalstall. Onsdag faller aksjen 2,8 prosent til 229,80 kroner.

DNB Markets oppgraderer sin anbefaling på Scatec fra selg til hold, samtidig som kursmålet på 80 kroner gjentas. Aksjen stiger 1,9 prosent til 83,85 kroner.