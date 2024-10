Nasdaq klatrer til ny rekord - tech-aksjer stiger før viktige kvartalsrapporter

Saken oppdateres

De toneangivende indeksene på New York børsen ligger blandet i vente på kveldens kvartalsrapporter. Nasdaq-indeksen stiger videre tirsdag og ligger an til å ende i all time high. Indeksen er opp 0,76 prosent, mens Dow Jones er ned 0,2 prosent. S&P 500 gikk opp 0,27 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,29 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,7 prosent til 19,27.

Alphabet, Visa, Snap, Reddit, Chipotle og Advanced Micro Devices skal presentere sine tall for årets 3. kvartal etter markedet stenger. Meta og Microstoft presenterer tall onsdag, mens Apple har torsdag.

– Markedet er for øyeblikket dyrt, og investorer trenger høyere inntjeningsvekst for å rettferdiggjøre den prisingen vi ser nå, sier sjefstrateg Sam Stovall i CFRA Research.

Trump

De siste dagenes opptur for Donald Trump på Wall Street fortsetter. Mandag klatret Trump Media & Technology Group 21,6 prosent, og kort tid etter at tirsdagens handel tok til stiger aksjen ytterligere 10,3 prosent.

«Sannsynligheten for en Trump-seier har steget og det blir sett på som positivt for aksjemarkedet på kort sikt», skriver Handelsbanken i en rapport.

Dagens bevegelser

Crocs faller over 18 prosent til tross for at selskapet leverte bedre tall. Hvis kursen ikke henter seg inn igjen blir det selskapets største fall siden mars 2020 når markedsverdien falt med 24 prosent.

JetBlue Airways faller med 17 prosent etter å ha varslet større inntektsfall enn ventet i 2024. JetBlue anslår også at inntektene i 4. kvartal faller med 3 til 7 prosent.

I forkant av børsåpningen har Pfizer og McDonald's lagt frem sine kvartalstall. Førstnevnte er ned 1,72 prosent mens sistnevnte er i skrivende stund uendret og står i 296,89 dollar. Selv om McDonald's leverte tall som innfridde forventningene, er flere investorer bekymret for hva et E. coli-utbrudd i 13 stater knyttet til McDonald’s Quarter Pounder-burgere vil kunne bety for hamburgerkjeden.

S&P Case-Shiller-indeksen viser at boligprisene i 20 storbyområder i USA steg 5,2 prosent på årsbasis i august. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 5,1 prosent.

Olje og krypto

Brent oljen er ned 0,04 prosent til 70,7 dollar og WTI-oljen faller 0,27 prosent til 67,19 dollar.

Bitcoin er opp 4,33 prosent siste døgnet og en coin er nå verdt nærmere 73.000 dollar.