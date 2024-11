Nye tall sendte børsgigant til værs

Onsdag endte hovedindeksen på Oslo Børs på 1.449,57 poeng, uforandret fra dagen før. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,48 dollar, opp 1,9 prosent. Equinor falt 0,6 prosent til 270,50 kroner, mens Vår Energi gikk opp 1,5 prosent til 35,12 kroner.

– En våpenhvileavtale i Midtøsten er på bordet, noe som reduserer risikoen for en bredere eskalering som påvirker oljeproduksjonen, samtidig som vi fortsatt har en oppheving av OPEC+-produksjonskuttene i horisonten, sier IGs markedsstrateg Yeap Jun Rong til Reuters.

Telenor fikk et resultat før skatt på 4,75 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 4,57 milliarder kroner i samme periode året før, godt over resultatforventningene på 4,26 milliarder kroner. Samtidig har ledelsen kommet med nye utsikter for 2024, hvor det ventes 3-4 prosent organisk vekst i nordiske tjenesteinntekter i 2024, og rundt seks prosent organisk vekst i EBITDA i Norden. Aksjen klatret 5,0 prosent til 137,50 kroner.

I tredje kvartal fikk Aker BP et driftsresultat (EBIT) på 1,7 milliarder dollar, ned fra 2,6 milliarder dollar i samme periode i fjor. Kontantstrømmen fra driften var på rekordhøye 2,8 milliarder dollar, langt over forventningene på rett over to milliarder dollar.

– Det var veldig bra. De har lavere operasjonelle kostnader og jekker ned kostnadsanslagene til 6,5 dollar pr. fat for året, sier ABG-analytiker John Olaisen, som opererer med et kursmål på 300 kroner. Aker BP gikk opp 4,1 prosent til 234,50 kroner.

Jonas Fremming, analytiker i SpareBank 1 Markets, har kuttet kursmålet på REC Silicon fra 7,50 til 6,50 kroner, og anbefaler salg av aksjen. Onsdag falt REC Silicon 10,7 prosent til 7,51 kroner.

Wallenius Wilhelmsen fikk et resultat på 259 millioner dollar i tredje kvartal, 20 millioner dollar svakere enn i tredje kvartal i fjor og 56 millioner dollar svakere enn i andre kvartal i år. Aksjen falt 8,4 prosent til 109,50 kroner.

Nordic Unmanned ble handlet for 2,80 kroner tirsdag. Nå vil selskapet hente 45 millioner kroner til en kurs på 0,50 kroner, noe som bidro til å sende aksjen ned 58,9 prosent til 1,15 kroner.

Pryme meldte etter børsslutt tirsdag om lavere kapasitet og produksjon ved sitt første produksjonsanlegg, Pryme One, og bekrefter samtidig behovet for ytterligere finansiering på mellom 6 og 10 millioner euro. Det resulterte i et kursfall på 63,9 prosent før aksjen sluttet på 2,26 kroner.