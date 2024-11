Ukens første handelsdag endte med bred nedgang blant de ledende indeksene på New York-børsen. Nasdaq endte ned 0,33 prosent, Dow Jones stengte ned 0,61 prosent mens S&P 500 avsluttet dagen 0,28 prosent i minus.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten falt 10 basispunkter og handlet ved børsens stengetid til 4,30 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 1,1 prosent til 22,16.

Fredag falt Trump Media & Technology Group 13,5 prosent. Mandag hoppet aksjen tilbake 12,4 prosent til 34,34 dollar. I forrige uke ble aksjen omsatt på nivåer over 50 dollar.

Nvidia fortsatte årets sterke utvikling med en oppgang på 0,5 prosent til 136,05 dollar aksjen. Dette kommer etter at det fredag kom meldinger om at Nvidia kom til å erstatte Intel i Dow Jones indeksen, endringen kommer til å tre i kraft ved utgangen av denne uken. Så langt i år er Nvidia opp svimlende 174,7 prosent på New York børsen.

Blant de andre bevegelsene på Wall Street tynget energiforsyningsaksjer markedet etter at føderale lovgivere avviste en forespørsel fra Talen Energy om å øke kjernekraftproduksjonen ved et anlegg i Pennsylvania for å levere mer strøm til et Amazon-datasenter. Aksjer knyttet til fossile brensler og solenergi steg imidlertid, og oljeprisen økte med 2 prosent.

I tillegg til valget forbereder Wall Street seg også på den siste renteavgjørelsen fra Federal Reserve på torsdag. Ifølge FedWatch-verktøyet til CME Group, priser markedet inn en 98 prosent sannsynlighet for rentekutt på 0,25 prosentpoeng ved slutten av sentralbankens møte. Dette vil følge etter et rentekutt på 0,5 prosentpoeng fra sentralbanken i september.

«Historisk sett har november vært en av de mest stabile og innbringende månedene for verdens investorer. Imidlertid behøver ikke historien å gjenta seg, gitt den store usikkerheten knyttet til det amerikanske presidentvalget som finner sted tirsdag», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities mener det venter en ny krise «bak svingen» for den nye presidenten, ettersom USAs gjeldsvekst synes å være helt ute av kontroll.

«Når hvetebrødsdagene til en ny president er over, og en fundamentalt feilbalansert motor i verdensøkonomien (USA) skal adressere sine ubalanser, kan det bli volatilitet», skriver Slyngstadli i en oppdatering.