Boeing-streik avsluttes – ansatte godtar avtale

Før helgen la selskapet fram et tilbud om 38 prosent lønnsøkning fordelt over de neste fire årene. Tilbudet ble sendt ut på uravstemning blant 33.000 fagorganiserte ansatte, og 59 prosent stemte for.

Fagforeningen International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) ba opprinnelig om 40 prosent lønnsøkning over tre år og gjeninnføring av en pensjonsordning som ble lagt på is i 2014.

Det første tilbudet fra bedriften var på 25 prosent, og uken før tilbudet som nå er godtatt, sa de ansatte nei til et tilbud om 35 prosent høyere lønn.

(NTB)