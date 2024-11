Trump suser til værs på valgdagen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i 18.273,06 poeng, mens Dow Jones faller 0,1 prosent til 41.769,98 poeng. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 5.727,44 poeng.

«Med valget så nære var risikovilligheten lav på Wall Street i går og både S&P 500, Nasdaq og Dow Jones endte smått ned. Sannsynligheten for at valgresultatet bestrides kan potensielt forlenge opptellingen over flere uker, noe som kan føre til økt volatilitet», skriver Handelsbanken i en rapport.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,32 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,3 prosent til 21,92.

Trump

Mandag steg Trump Media & Technology Group over 12 prosent, og kort tid etter at tirsdagens handel tok til stiger aksjen ytterligere 8,9 prosent til 37,41 dollar.

Etter 15 minutters handel er oppgangen på nesten 14 prosent.

«Utfallet av en «rød bølge» der Trump vinner og Republikanerne får flertall i Kongressen har bidratt til å dra opp lange renter og styrke dollaren. Det er fordi Trumps økonomiske politikk handler om tariffer, deportering og skattekutt, og da er det duket for noen langt mer inflasjonsdrivende fire nye år», skriver DNB Markets i en rapport.

Makro

Den amerikanske handelsbalansen viste et underskudd på 84,4 milliarder dollar i september, opp fra et revidert underskudd på 70,8 milliarder i august. Ifølge Trading Economics var det ventet et underskudd på 84,1 milliarder dollar.