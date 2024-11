På valgdagen endte Nasdaq opp 1,43 prosent til 18.439,17. Dow Jones steg 1,02 prosent til 42.222,34. S&P 500 gikk opp 1,23 prosent til 5.782,56.

«Med valget så nære var risikovilligheten lav på Wall Street i går og både S&P 500, Nasdaq og Dow Jones endte smått ned. Sannsynligheten for at valgresultatet bestrides kan potensielt forlenge opptellingen over flere uker, noe som kan føre til økt volatilitet», skriver Handelsbanken i en rapport.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,291 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 6,64 prosent til 20,52.

Den amerikanske handelsbalansen viste et underskudd på 84,4 milliarder dollar i september, opp fra et revidert underskudd på 70,8 milliarder i august. Ifølge Trading Economics var det ventet et underskudd på 84,1 milliarder dollar.

Trump-aksje i fokus

Kurssvingningene fortsetter for Trump Media & Technology Group samme dag som Donald Trump kan velges som USAs neste president. De seneste handelsdagene har utslagene vært kraftige, og svingningene har på ingen måte tatt slutt.

Gjennom tirsdagens handel var oppgangen i aksjen lenge på et tosifret prosentnivå, og nådde en topp på 15 prosent oppgangen. Inn mot nitiden forduftet imidlertid hele oppgangen, og aksjen vendte ned nær 5 prosent. Det ble flere ganger innført handelspause i aksjen.

Til slutt endte aksjen ned 1,16 prosent. Volumet i aksjen var høyt over gjennomsnittet.

«Utfallet av en «rød bølge» der Trump vinner og Republikanerne får flertall i Kongressen har bidratt til å dra opp lange renter og styrke dollaren. Det er fordi Trumps økonomiske politikk handler om tariffer, deportering og skattekutt, og da er det duket for noen langt mer inflasjonsdrivende fire nye år», skriver DNB Markets i en rapport.

The Magnificent Seven

Av de store teknologiaksjene er det bred optimisme på valgdagen. Det til tross for at utfallet av valget vil ha lite å si for utviklingen til teknologigigantene, ifølge flere analytikere.

Tesla var i støtet på valgdagen. Storeier Elon Musk er en nær støttespiller til Trump, og det er ikke utenkelig at en republikansk seier vil gi medvind for elbilprodusenten. Samtidig vil demokratisk seier være positivt for elbilmarkedet som helhet. Aksjen steg 3,54 prosent.

Eller viste Nvidia styrke, med en oppgang på 2,85 prosent. På fredag blir Nvidia en del av Dow Jones-indeksen.

Oppgangen gjør at selskapet for andre gang tar tronen fra Apple som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien til chipgiganten endte tirsdag på 3.432 milliarder dollar, mens telefongiganten stengte på 3.397 milliarder dollar. Apple gikk tirsdag opp 0,65 prosent

Ellers steg Meta 2,10 prosent. Alphabet endte opp 0,30 prosent, og Amazon steg 1,90 prosent. Microsoft stengte opp 0,73 prosent

Etter flere uker med streik, lyktes Boeing å inngå enighet med arbeiderne ved fabrikken i Seattle. Selskapet fram et tilbud om 38 prosent lønnsøkning fordelt over de neste fire årene. Tilbudet ble sendt ut på uravstemning blant 33.000 fagorganiserte ansatte, og 59 prosent stemte for. Dermed ble den sju uker lange streiken hos flyprodusenten avsluttet.

Aksjen falt 2,62 prosent på nyhetene.