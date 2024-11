Kvartalstall sender aksje til værs

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.429,88 poeng, ned 0,2 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 74,58 dollar, ned 1,3 prosent. Equinor faller 2,4 prosent til 254,25 kroner, Aker BP faller 0,6 prosent til 226,80 kroner mens Vår Energi faller 2,1 prosent til 33,91 kroner.

– USA pumper for eksempel som om det ikke er noen morgendag - og Trump lover å holde det slik. Under disse omstendighetene vil Saudi, som er ryggraden i Opec-politikken, bli stadig mer fristet til å gi opp strategien for produksjonskutt, og heller vedta et markedsandelsfokus for å øke inntektene ved å selge mer olje til lavere priser, sier senioranalytiker i Swissquote Bank, Ipek Ozkardeskaya.

Crayon meldte om et justert EBITDA-resultat 238 millioner kroner i tredje kvartal, mot ventet 228 millioner. Bruttofortjenesten økte med 14 prosent til i overkant av 1,4 milliarder kroner. Blant analytikerne er det imidlertid full splid om hvordan man skal tolke rapporten. Aksjen stiger likevel 6,1 prosent til 112,50 kroner.

Mowi stiger 4,2 prosent til 199,05 kroner etter at selskapet meldte om et utbytte på 1,5 kroner pr. aksje for tredje kvartal – tilsvarende 776 millioner kroner. Oppdrettsgiganten hadde på forhånd varslet markedet om et operasjonelt driftsresultat på 173 millioner euro i kvartalet, noe lavere enn hva analytikerne ventet på forhånd.

XXL har lagt frem katastrofetall, og varsler at selskapet skal hente 600 millioner kroner, noe som bidrar til å sende aksjen ned 33,7 prosent til 33,80 kroner.

– Kvartalet viser svakt topplinjesalg og fall i salget år over år. Det nordiske sportsmarkedet er fortsatt tøft, og det gjelder særlig for Norge og Finland. Der har markedet hatt ti kvartaler på rad med negativ vekst, sier XXLs konsernsjef Freddy Sobin.

Kjell Inge Røkkes Aker har også lagt frem sin tredjekvartalsrapport, og deler nå ut 2,6 milliarder i ekstra utbytte. Aker-aksjen klatrer 2,0 prosent til 574,00 kroner.

Odfjell Drilling er riggfavoritten til flere av oljeserviceanalytikerne, og selskapet fortsatte å levere i tredje kvartal. Inntektene endte på 186 millioner dollar, mens EBITDA-resultatet beløp seg til 83 millioner. Aksjen stiger 3,8 prosent til 54,30 kroner.

Norwegian fraktet nesten 2,2 millioner passasjerer i oktober, mens Widerøe fraktet 372.757 passasjerer. Kapasiteten økte med 10 prosent, mens kabinfaktoren endte på nær 87 prosent. Aksjen stiger 3,2 prosent til 10,80 kroner.