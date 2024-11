Alle de tre ledende indeksene når nye rekorder etter Trump-valgseier

Donald Trump har vunnet det amerikanske presidentvalget, og blir USAs 47. president. Samtidig ser det ut til at republikanerne vinner tilbake flertallet i kongressen. Det er investorene svært fornøyd med, og sender alle de tre ledende indeksene til rekordnivåer.

I 21-tiden på New York-børsen er Nasdaq opp 2,80 prosent til 18.955,90. Dow Jones klatrer 3,48 prosent til 43.689,99 poeng. S&P 500 stiger 2,42 prosent til 5.922,34 poeng.

Alle tre indeksene har bikket intradag all-time high gjennom handelsdagen. Dow Jones bikket 43,711.89, mens S&P 500 nådde 5,925.07. Nasdaq toppet på 18,968.07.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 4,43 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller hele 20,3 prosent til 16,4.

– Risk-on-stemning

Den brede oppgangen kommer ikke overraskende på analytikerne, som påpeker at både en Trump-seier, men også fjernet usikkerhet mater aksjeoppgangen.

– Det er en dynamikk rundt valg og usikkerhet. Man ser en tendens til usikkerhet i forkant, men så snart resultatet er klart så skifter det mot at usikkerheten faller og det gir en risk-on -stemning. Det forklarer mye av reaksjonen vi har sett på morgenkvisten. Når man har sett så jevne valg har man en tendens til at markedet gjør et byks fordi usikkerhetsmomentet er fjernet. Det gjelder ikke bare med Trump som president, uttalte Handelsbanken-analytiker Fabian Alexander Selvik til Finansavisen i morges.

– Det er mye snakk om politikken som kan bli ført under Trump, og det er spesielt skattekuttene for selskapsskatten som har vært i fokus. Isolert sett vurderes det som positivt for aksjer, sa han videre.

Flere er imidlertid bekymret for at Trumps politikk vil være skadelig for verdensøkonomien på sikt. Nordeas investeringsdirektør Robert Næss mener Trump må tre varsomt dersom han velger å øke pengebruken.

– Aksjer i USA er allerede høyt priset. Det å øke underskuddene i budsjettene ved å bruke mer penger, og samtidig kutte skattene, er ikke noe de kan gjøre for mye av. I hvert fall ikke lenge. Det er jo allerede gode tider i USA, så dette er ikke tiden for å hive bensin på bålet, sier Næss til Finansavisen.

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet mener at det på lang sikt vil ha begrenset innflytelse på aksjemarkedet og økonomien som helhet hvilken presidentkandidat som vant.