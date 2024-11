De små vinnerne

Hvis 2024 viser seg å være starten på en god periode for de såkalte small cap aksjene, lover det bra for fremtidig avkastning: historikken viser en årlig avkastning på 14,9 prosent i rullerende femårsperioder etter en dårlig femårsperiode, mot 10,4 prosent årlig for alle slike perioder siden indeksen ble etablert i 1984, ifølge forvaltningsselskapet FranklinTempleton.

Det taler for at small caps kan gi attraktiv diversifisering, spesielt om man antar mer begrensede avkastningsutsikter for S&P 500 etter 15 års betydelig overprestering. Og for aktive investorer er manglende analysedekning blant småselskapene en mulighet til å finne skjulte juveler.

Proteksjonisme og renterisiko

De fleste av selskapene i Russell 2000 har en markedsverdi i sjiktet 0,5-2 milliarder dollar. Der S&P 500 er omtrent likt fordelt mellom produkter og tjenester, har Russell 2000 rundt 2/3 av inntjeningen fra tjenester.

De mindre selskapene er gjerne mer eksponert mot den den hjemlige økonomien, som ventes å vokse bra fremover, og de rammes i liten grad dersom Trumps planer om omfattende tollmurer blir en realitet.

Samtidig er denne gruppen mer rentesensitiv, fordi de i større grad prises etter fremtidige vekstforventninger, og i snitt har de mer kortsiktig gjeld med høyere innslag av flytende rente. De mest belånte er derfor blitt truffet spesielt hardt av den amerikanske sentralbankens (FED) mange rentehevinger de siste årene.

Rentekutt er godt nytt for dette segmentet, men her ligger også en varslet risiko med Trump som president, i hvert fall på sikt. Fremtredende økonomer er relativt samstemte i at Trumps planlagte økonomiske politikk vil kunne være inflasjonsdrivende og fremtvinge et høyere rentenivå over tid.

Selv om FED på torsdag leverte et rentekutt på 0,25 prosentpoeng som ventet, er utsiktene til ytterligere rentenedgang blitt svekket den siste tiden. Konsensusforventningen i markedene er nå at renteintervallet ved utgangen av 2025 vil ligge på 3,75-4,00 prosent, et helt prosentpoeng høyere enn forventningen var for bare to måneder siden, ifølge Morningstar.

Gleden for småselskapene kan med andre ord bli kortvarig også denne gangen.

Henrik Sommerfelt

Head of Scandinavia, CMC Markets