Nye EU-regler kan skjerpe konkurransen om boliglån

Jarle Haug i Emendor Advisors og Sindre Noss og Finn Olav Brækken i Hayon, selskapet bak Renteradar, konkluderte slik da de presenterte funnene i Finansavisen i fjor:

«Meget lønnsomme boliglånskunder med lav risiko subsidierer andre forretningsområder og mindre lønnsomme boliglånskunder med høyere risiko.»

En vesentlig forklaring er at banker ønsker å gi nye og unge kunder de beste vilkårene, selv om disse kundene ofte har høyest belåningsgrad og dermed høyest risiko. Banker er opptatt av å rekruttere førstegangskjøpere av bolig slik at banken kan selge ulike produkter til kunden gjennom et «helt liv». De fleste banker har nemlig et kryssalgsmål, som betyr at de ønsker å selge så mange produkter og tjenester som overhodet mulig til kunden. Tankegangen er klar: Desto flere produkter, desto større lønnsomhet.

Taperne er de tryggeste boliglånskundene. De er blitt storbankenes melkekyr.

Organisasjonen Huseierne har flere ganger påpekt at konkurransen i bankmarkedet er for dårlig. Det har bankene så langt levd godt med, og narrativet som fremføres er at konkurransen er hard.

Mye tyder imidlertid på at kundenes tålmodighet er i ferd med å ta slutt. Siste utgave av den årlige EPSI-kundeundersøkelsen viser at norske privatkunder aldri har vært så misfornøyde med banken sin som nå.

De nye kapitaldekningsreglene neste år kan bli et vannskille. Som nevnt vil endringen i særlig grad redusere mindre bankers kapitalkrav for boliglån med god sikkerhet. Det vil gjøre det vesentlig lettere for mindre banker å konkurrere målrettet om de tryggeste boliglånskundene.

Det man imidlertid skal merke seg er at mens kostnadene går ned for de små bankene, blir effekten motsatt for de store bankene.

Litt enkelt sagt kan kunder i småbankene håpe at renten går ned, men kunder i storbankene kan frykte at renten i stedet går opp. Det er liten grunn til å tro at storbankene frivillig slutter å melke sine feteste melkekyr. Så du som boliglånskunde må følge nøye med.

Klaus-Anders Nysteen

Arbeidende styreleder i Heder Bank