Her er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen mandag:



Statlige Investinor har pøst penger inn i tapssluk og ble strupet i statsbudsjettet. Nå vil næringsminister Cecilie Myrseth at fondet skal investere med norske pensjonskasser.

Dette får BI-forsker Espen Henriksen til å rase. Han sier jobben til forvalterne i pensjonskassene er å sørge for best mulig risikojusert avkastning på pensjonspengene, ikke å bruke eiernes penger på egen godhetsposering.

Advokat Faizan Mahmud går til angrep på nyboligmegling. Han mener Finanstilsynet bør gripe tak i meglere som selger mange nyboligkontrakter til kjøpere som ikke har finansiering.

Arne Solberg, seksjonssjef i Finanstilsynet, bryr seg ikke om kjøperne, og sier megler ikke har noen frarådningsplikt overfor interessenter og budgivere. Mahmud, som selv har kjøpt og solgt flere nyboligkontrakter privat, synes Finanstilsynet bommer fullstendig på jussen.

Stortinget og regjeringen har glemt sitt ansvar og er bare redd for renten. Det mener Erik Lundesgaard, sjef for kommunikasjon og politikk i Eiendom Norge, som vil bruke mer oljepenger.

Han mener det føres en for stram finanspolitikk, til tross for at BNP-veksten er så svak som 0,1 prosent i kvartalet. Utviklingen er så svak at det er riktig å bruke mer, sier Lundesgaard.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om det såkalte «Framtidspanelet», som skal se på hvordan verdens rikeste land skal bruke rikdommen til det beste for verden.

Vi har trolig både god tid og for mye penger her i landet. Slik at folk leter etter måter å bruke penger på ved å etablere diskusjonsklubber. Det er imidlertid gratis å demonstrere utenfor Stortinget. Ikke drep oss med mer preik, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:

Resultat pr. 3. kv.:

Havila Shipping

Makro:

Norge: Inflasjon oktober, kl. 08.00

Norge: Produsentpriser oktober, kl. 08.00

Japan: BoJ rentereferat, kl. 00.50

Japan: Driftsbalanse september, kl. 00.50

Finland: Driftsbalanse september, kl. 07.00

Danmark: Handelsbalanse september, kl. 08.00

Danmark: Driftsbalanse september, kl. 08.00

Danmark: Inflasjon oktober, kl. 08.00

Annet:

Cadeler: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00