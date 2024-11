Dette vil påvirke Oslo Børs mandag

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet skriver i sin morgenrapport at han venter at Oslo Børs vil åpne opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet -0,1 og 0,7 prosent.

Mandag morgen omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 73,59 dollar pr. fat, en nedgang på 0,4 prosent. Brent-oljen med levering i desember handles for 73,65 dollar, ned 0,3 prosent.

Klokken 8 legges den norske konsumprisindeksen for oktober frem.

Asia

Børsene i Asia faller bredt på mandag. I Kina faller Hang Seng-indeksen i Hongkong 1,6 prosent og CSI 300-indeksen ligger ned 0,1 prosent. Kinas inflasjon i oktober kom lavere enn analytikerne hadde ventet med et fall til 0,3 prosent, mot ventet 0,4 prosent.

I Japan faller Nikkei 225 0,1 prosent, mens den brede Topix-indeksen ligger ned 0,2 prosent.

Sør-Koreas Kospi faller 1,1 prosent, og Kosdaq ligger ned 2,3 prosent. Australienske S&P/ASX 200 faller 0,4 prosent.

Wall Street

Tesla-fest sendte S&P 500 opp til ny toppnotering. Bankaksjene fortsatte oppgangen og avsluttet uken sterkt.

Trump Media & Technology Group endte opp 14,9 prosent etter at aksjen stupte 23 prosent torsdag. Forrige uke ble den kalt for «verdens dyreste aksje» av Robert Næss.

Tesla fortsatte den sterke oppgangen etter Trump-seieren som mange mener kan gi positive fordeler til Elon Musk. Aksjen er nå verdt over 1.000 milliarder dollar etter at den steg 8,1 prosent fredag.

Selv om rentene kuttes, har troen på færre reguleringer for sektoren skapt optimisme. Goldman Sachs endte opp 1,2 prosent, mens Morgan Stanley klatret 0,9 prosent og JP Morgan endte opp 0,3 prosent. Bank of America steg 0,8 prosent.

Oslo Børs

Oslo Børs snudde fredag ettermiddag, og var ved børsslutt ned 0,3 prosent til 1.416,42.

Equinor steg 0,3 prosent til 250,65 kroner, mens Aker BP endte ned 0,5 prosent til 223,70 kroner. Vår Energi ble svekket med 0,7 prosent til 33,70 kroner.