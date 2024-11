Oslo Børs er opp 0,59 prosent til 1.428 poeng i 13-tiden.

Brent-olje for levering i desember er ned 1,3 prosent til 72,87 dollar, mens nederlandsk gass er opp 2,8 prosent til 43,58 euro pr. megawattime.

Equinor stiger 1,0 prosent til 253,15 kroner, Aker BP er opp 0,4 prosent til 224,60 kroner, og Vår Energi faller 0,2 prosent til 33,64 kroner. BlueNord stiger 2,0 prosent til 564,00 kroner.

Borr Drilling stiger 4,7 prosent til 44,34 kroner. Tor Olav Trøim har kjøpt 1,5 millioner aksjer, kommer det frem i en flaggmelding mandag. Etter kjøpet eier Trøim og nærstående 17.722.385 aksjer i Borr Drilling. Aksjen stiger 6,2 prosent til 45,00 kroner.

Les også Advarer oljeinvestorer – anbefaler undervekt – Jeg ville hatt en lavere eksponering mot olje enn referanseindeks tilsier, sier SpareBank 1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsen, som kutter oljeprisanslaget for 2025.

Rally i kjendisaksje

Harald Espedal, Peter Hermanrud, Aasulv Tveitereid og Egil Dahl sitter alle med Sats-aksjer. Treningskjeden stiger 5,9 prosent til 24,35 kroner mandag.

Den siste uken er Norse Atlantic opp 95 prosent, med fem grønne handelsdager på rad. Aksjen steg 24,7 prosent på fredag, og mandag styrkes aksjen 30,1 prosent til 3,85 kroner. Norwegian stiger 2,6 prosent til 11,14 kroner.

Norske Skog er ned 40 prosent siste måneden, da markedet frykter at selskapet må hente penger for å håndtere gjelden sin. DNB Markets avfeier disse ryktene fredag kveld og mener situasjonen er under kontroll. Aksjen stiger 3,4 prosent til 19,18 kroner.

Robotlagerselskapet AutoStore la frem tall på torsdag, som sendte aksjen opp 6,1 prosent. Fredag fortsatte aksjen opp over 2 prosent, og mandag stiger aksjen 7,2 prosent til 12,03 kroner.

Les også Drama for Norske Skog-eier: Gjelden overstiger aksjeverdiene Byggma tok opp et stort lån for å satse på Norske Skog med sikkerhet i eiendomsmassen. Nå er gjelden høyere enn aksjeverdiene. – Vi blir ikke tvangssolgt, sier Geir Drangsland.

Sterk shippingindeks

Sparebanker har medvind mandag, hvor 15 av 19 aksjer i egenkapitalbevis-indeksen er uendret eller i grønt. Ellers er DNB opp 0,7 prosent til 230,60 kroner, og Protector stiger 0,5 prosent.