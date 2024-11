Tesla-rally på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 19.352,82 poeng, mens Dow Jones stiger 0,7 prosent til 44.292,47 poeng. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 6.016,15 poeng.

«I USA er prisingen av børsen i ferd med å gå helt av hengslene, og vi ser en børs i USA som er dyrere enn noensinne, på noen mål», skriver Petter Slyngstadli, analysesjef i Norne Securities, i en oppdatering.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,31 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,9 prosent til 15,37.

«Etter en svært begivenhetsrik forrige uke, blir denne garantert roligere», skriver DNB Markets i en ny rapport.

Opptur

Fredag økte verdien på Trump Media & Technology Group over 15 prosent. Kort tid etter at mandagens handel tok til stiger aksjen ytterligere 7,4 prosent.

Det er også verdt å merke seg at oppturen fortsetter for Trump-kompis Elon Musk og hans Tesla. Fredag steg aksjen over åtte prosent mens den stiger ytterligere 6,6 prosent mandag. Tesla har fått vind i seilene etter at Donald Trump vant valget i USA.