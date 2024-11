Oppgang på Oslo Børs – medvind i shipping- og flyaksjer

Tanktapene fortsetter for Hunter Group , som la frem tall etter stengetid fredag. Aksjen falt 5,7 prosent til 1,29 kroner.

Perlesnormanet-angrep

Innen energi var det blandet. BlueNord steg 1,5 prosent til 561,00 kroner etter at selskapet meldte at de er klare for full drift på Tyra. Equinor steg 1,1 prosent til 253,50 kroner, Aker BP falt 0,04 prosent til 223,60 kroner, og Vår Energi endte på 33,64 kroner, ned 0,2 prosent.

Tor Olav Trøim har kjøpt 1,5 millioner aksjer i Borr Drilling. Aksjen steg 5,7 prosent til 44,78 kroner.

Grieg Seafood handlet i rødt store deler av dagen, og like etter klokken 16 begynte aksjen å falle markant etter en artikkel fra DN om store mengder perlesnormanter ved anleggene deres i Finnmark. Aksjen endte ned 2,8 prosent til 65,10 kroner, men var på et punkt ned 5,9 prosent.

Austevoll Seafood steg 0,8 prosent til 96,30 kroner, Mowi falt 0,3 prosent til 194,80 kroner, og Salmar endte ned 0,1 prosent til 543,00 kroner.

Andre bevegelser

Kongsberg Gruppen steg 2,1 prosent til 1.154 kroner, Norsk Hydro falt 1,9 prosent til 68,06 kroner, og Yara falt 0,1 prosent til 315,00 kroner.

XXL fortsetter å slite etter en katastrofeuke, og aksjen endte ned 8,5 prosent til 10,49 kroner.

Sparebanker hadde en god dag, da 15 av 19 aksjer i egenkapitalbevis-indeksen var uendret eller i grønt. Indeksen steg 0,7 prosent. Ellers steg DNB 0,6 prosent til 230,20 kroner, og Storebrand endte opp 0,2 prosent til 124,00 kroner.

TGS ble tildelt den første 3D-streamerseismikkontrakten for sommersesongen 2025 i Nordvest-Europa, ifølge en børsmelding mandag morgen. Datainnhentingen er planlagt å starte i mai og har en varighet på rundt 35 dager. Aksjen steg 0,6 prosent til 102,00 kroner.

Inflasjon

Før børsåpning ble tallene for konsumprisindeksen (KPI) i oktober lagt frem.

KPI steg 2,6 prosent fra oktober 2023 til oktober 2024. Kjerneinflasjonen, KPI-JAE, sank videre til 2,7 prosent i samme periode, akkurat som økonomene ventet, og er nå under 3,0 prosent for første gang siden april 2022.

Til sammenligning anslo Norges Bank i sin seneste pengepolitiske rapport fra september en kjerneinflasjon på 2,9 prosent i oktober på årsbasis og en KPI-vekst på 2,6 prosent.