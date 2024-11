Nye rekorder på grønn Wall Street: Bitcoin steg 10 prosent til ny all-time high

Tirsdag endte Nasdaq opp 0,06 prosent til 19.298,76. Dow Jones steg 0,69 prosent til 44.293,13. S&P 500 gikk opp 0,10 prosent til 6.001,40.

For Dow Jones er dette første gang indeksen stenger over grensen på 44.000. Indeksen bikket en intradag topp på 44.486,70. Også S&P 500 bikket en ny topp på 6.017,31, og stengte over 6.000 for første gang

«I USA er prisingen av børsen i ferd med å gå helt av hengslene, og vi ser en børs i USA som er dyrere enn noensinne, på noen mål», skriver Petter Slyngstadli, analysesjef i Norne Securities, i en oppdatering.

Det amerikanske obligasjonsmarkedet er stengt mandag i forbindelse med Veterans Day. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, er tilnærmet uendret på 15.

«Etter en svært begivenhetsrik forrige uke, blir denne garantert roligere», skriver DNB Markets i en ny rapport.

Aksjer

Festen fortsetter for Trump-kompis Elon Musk og hans Tesla. Fredag steg aksjen over åtte prosent, og den stiger ytterligere 9 prosent mandag. Tesla har fått vind i seilene etter at Donald Trump vant valget i USA, og er opp nær 40 prosent på en uke.

Hos de andre Magnificent 7-aksjene er det mest rødt å spore. Apple falt 1,2 prosent, mens AI-yndling Nvidia endte ned 1,6 prosent. Meta og Microsoft gikk begge ned 1,1 prosent. Amazon falt 0,7 prosent, mens Alphabet steg 1,2 prosent som eneste aksje i grønt.

Musikktjenesten Spotify legger frem kvartalstall før børsen åpner tirsdag. Mandag steg aksjen 2,3 prosent

Fredag økte verdien på Trump Media & Technology Group over 15 prosent. Kort tid etter at mandagens handel tok til steg aksjen nok en gang kraftig, men oppgangen modererte seg til 4,7 prosent.