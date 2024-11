Kvartalstall sender e-handelsaksje til himmels

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,1 prosent, Dow Jones er opp 0,1 prosent mens S&P 500 er tilnærmet uforandret.

Shopify-rally

Aksjene i e-handelselskapet Shopify stiger hele 21,0 prosent etter publiseringen av nye kvartalstall. I tredje kvartal hadde Shopify inntekter på 2,16 milliarder dollar, mens analytikerne ventet inntekter på 2,12 milliarder dollar. Driftsresultat var på 283 millioner dollar, opp fra 122 millioner dollar i samme kvartal året før, ifølge CNBC.

Renteoppgang

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,39 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,3 prosent til 15,16.

«Markedsbevegelsene fortsetter nok å reflektere den politikken som Trump ventes å føre, og det innebærer også litt press oppover igjen på amerikanske renter», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

«Ser vi heller til Europa, presses rentene litt videre ned i lys av vekstbekymringene rundt Trump. På valutamarkedet var det samme mønster som etter Trumps seier sist uke; sterkere dollar på bred front, mens euro, japanske yen og spesielt yuan har gått svakt», understreker Handelsbanken.