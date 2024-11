NASDAQ-knekk på rød Wall Street

«Inflasjonen ligger nærmere det langsiktige målet vårt på 2 prosent, men vi er ikke der enda. Med arbeidsmarkedet i omtrent balanse og inflasjonsforventningene godt forankret, forventer jeg at inflasjonen vil fortsette å nærme seg målet vårt på 2 prosent, selv om veien dit kan være humpete», sa Powell under talen.

Aksjer

Torsdag ble det kjent at påtroppende president Donald Trump planlegger å fjerne skattefradraget på 7.500 dollar for kjøp av elbil. Det har vært et sentralt ledd i president Joe Bidens Inflation Reduction Act. Representanter fra Tesla støtter forslaget, da det vil presse ut mindre lønnsomme elbilselskaper. Likevel fikk Tesla-aksjen en knekk på nær 6 prosent torsdag. Fredag stiger aksjen 2,7 prosent.

De andre Magnificent 7-aksjene møter sterk motvind på ukens siste handelsdag. Nvidia faller 3,8 prosent, Apple er ned 1,5 prosent og Microsoft faller 3 prosent. Alphabet faller 2,2 prosent, Meta er ned 3,7 prosent og Amazon faller 5,2 prosent.

Apropos Trump, er hans notorisk volatile Trump Media opp 3,4 prosent etter et fall på 6,7 prosent torsdag. Aksjen er ned 10 prosent denne uken.

Den kinesiske handelskjempen Alibaba faller 3,1 prosent etter å ha lagt frem et resultat som slo analytikernes forventninger for regnskapsmessig andre kvartal. Selskapets salg ble imidlertid svakere enn ventet etter en svekkelse i handelen i Kina.

Halvlederaksjen Applied Materials faller 8,8 prosent etter at selskapet la frem en svak inntektsguiding for det inneværende kvartalet. Selskapet venter inntekter på 7,15 milliarder dollar i regnskapsmessig første kvartal, et stykke under analytikernes estimat på 7,22 milliarder, ifølge CNBC. Tallene for regnskapsmessig fjerde kvartal ble imidlertid bedre enn ventet, men det hindrer ikke aksjekursen å falle.

President Trumps peker på Robert F. Kennedy Jr. som USAs neste helseminister. Kennedy har tidligere uttalt seg skeptisk til måten helsesektoren er satt opp i dag, og har lovet brede reformer i landets mat- og helsereguleringer. Han har også kommet med en rekke utsagn om vaksiner og andre medisiner som har blitt tilbakevist.

Nomineringen av Kennedy fører til brede fall i vaksine- og medisinprodusenter. Pfizer faller 5 prosent, mens Moderna faller 6,4 prosent og Biontech faller 4,3 prosent. Slankemedisionprodusentene Novo Nordisk og Eli Lilly faller 3,3 prosent og 4,3 prosent.

Det er tøffe tider i bilbransjen, og fredag annonserte General Motors at 1.000 ansatte ved fabrikken i Michigan vil miste jobben. Jobbkuttene er en del av en større omorganisering der selskapet skal kutte opp mot 2 milliarder dollar i kostnader. Aksjen faller 0,6 prosent.