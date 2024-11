Nedgang på Wall Street – frykten øker etter geopolitisk spenning

Etter et kvarter handel er Dow Jones ned 0,8 prosent til 43.056 poeng, S&P 500 faller 0,4 prosent til 5.870 poeng, og Nasdaq er ned 0,2 prosent til 18.757.

Investorer flykter til «safe-haven»-aktiva etter at den geopolitiske risikoen har økt. Søndag åpnet USAs president Joe Biden for at Ukraina kan bruke amerikanske langdistansevåpen også på russisk territorium. Tirsdag kom svaret: Russlands president Vladimir Putin har endret landets doktrine for bruk av kjernevåpen, og åpner for at Russland kan bruke sine kjernevåpen også som svar på et konvensjonelt angrep, inkludert droneangrep.

«Stemningen har trolig falt fra de høye nivåene vi så rett etter valget (fem dager med nedgang på Nasdaq har effekt). Overordnet handler dette om en naturlig justering etter en periode med litt for mye eufori», skriver Richard Privorotsky i Goldman Sachs.

Den amerikanske tiårsrenten er ned 4 basispunkter og står i 4,375 prosent. VIX, også kjent som «fryktindeksen», stiger 9,3 prosent til 17,03.

Rally i serverprodusent

Torsten Hagen-kontrollerte Viking Holdings faller 3,9 prosent til 43,62 dollar etter å ha levert tall for tredje kvartal.

Super Micro Computer steg over 25 prosent mandag, tirsdag fortsetter oppturen med 22,2 prosent til 26,49 dollar. Serverprodusenten har sikret seg en ny revisor, og hevder de vil klare å levere en plan til Nasdaq innen fristen.

Walmart stiger 2,5 prosent til 86,17 dollar etter å ha levert tall for tredje kvartal. Detaljhandelsgiganten hevet guidingen og slo forventningene både på topp- og bunnlinjen. Driftsinntektene slo forventingene med 120 basispunkter, og resultat pr. aksje (EPS) registeret 0,58 dollar mot ventet 0,53 dollar. 2024-prognose for EPS heves til 2,42–2,47 dollar, fra tidligere 2,35–2,43.

«Forventningene var høye, og de leverte», er dommen fra Goldman.

Verdens største selskap, Nvidia, leverer tall etter stengetid onsdag. Aksjen stiger 0,8 prosent til 141,30 dollar noen minutter etter åpning.

Netflix steg til all-time high mandag, men er tirsdag ned 0,4 prosent til 843,38 dollar. Visa noterte også toppnotering mandag, men faller 0,8 prosent tirsdag.

Trump Media & Technology faller 8,8 prosent til 29,85 dollar, etter en sterk 16,7 prosent oppgang mandag.

Dollarindeksen er uendret, men dollar svekker seg 0,2 prosent mot kronen og står i 10,97 kroner. Etter å ha steget 2 prosent mandag, er gullprisen opp 0,7 prosent til 2.629 dollar pr. unse.