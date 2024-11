Kongsberg Gruppen bykset etter eskalering i Russland – høyeste sluttkurs noensinne

Oslo Børs snudde opp sammen med oljeprisen tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.442,97, en oppgang på 0,1 prosent.

Brent-oljen med desember-levering er tirsdag opp 0,6 prosent til 73,72 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,6 prosent til 69,59 dollar fatet.

Mandag ettermiddag ble oljeproduksjonen på Johan Sverdrup-feltet stengt ned på grunn av strømbrudd. Ved fullt nedstengt produksjon kan Equinor gå glipp av verdier på om lag 600 millioner kroner pr dag, gitt dagens oljeprisnivå. Tirsdag meldes det at produksjonen er delvis gjenopptatt.

Equinor steg 0,6 prosent til 263,30 kroner, mens Aker BP endte opp 0,6 prosent til 227,20 kroner. Vår Energi gikk frem 0,1 prosent til 35,99 kroner.

Kongsberg durer videre

John Fredriksen tankgigant Frontline steg 2,3 prosent til 224,10 kroner, og er nå de siste syv dagene opp 8 prosent. I løpet av den seneste uken har VLCC-ratene steget kraftig - fra i underkant av 30.000 til drøye 40.000 dollar dagen.

Kongsberg Gruppen endte opp 3,2 prosent til 1.242,00 kroner. Med en oppgang på 166 prosent i år, er det den høyeste sluttkursen noensinne for teknologikonsernet.

Tirsdag signerte president Vladimir Putin Russlands nye atomvåpendoktrine. Samtidig har EUs fem tyngste land sagt ja til å utstede felles forsvarsobligasjoner for å få fart i forsvarsindustrien, ifølge Polens utenriksminister Radoslaw Sikorski.

Bjørn Kjos' kryptobørs Norwegian Block Exchange stupte 26,2 prosent til 0,40 kroner. Selskapet meldte mandag kveld at de ønsker å hente 17 millioner kroner til en kurs på 0,27 kroner, tilsvarende en rabatt på 50 prosent fra mandagens sluttkurs.

Sveaas-kjøp setter fyr

I forbindelse med kapitalmarkedsdagen jekket DNB opp de finansielle målene. Storbanken hadde tidligere et mål om en egenkapitalavkastning på over 13 prosent. Nå er målet blitt oppjustert til over 14 prosent. Aksjen endte ned 0,6 prosent til 228,60 kroner.

Christen Sveaas-selskapet Kistefos kjøpte tirsdag i overkant av 1,3 millioner aksjer i legemiddelselskapet Navamedic. Etter transaksjonen sitter Sveaas på 2,2 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 12,5 prosent. Aksjen steg hele 14,7 prosent til 27,30 kroner. Så langt i år er dog aksjen ned 25 prosent.

Edda Wind har tirsdag lagt frem sine tredjekvartalstall. Bunnlinjen ble svekket, men både omsetning og driftsresultat fikk et løft. Aksjen gikk frem 2,3 prosent til 21,90 kroner.

Thor Medical meldte i morges at de i dag sender de første produktprøvene av Thorium-228 alfa-emittere til en ikke-navngitt potensiell kunde fra pilotanlegget på Herøya. Nyheten løftet aksjen 17,9 prosent til 2,15 kroner.