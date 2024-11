Nicolai Tangen ønsker ny periode som oljefondsjef

Tangen tiltrådte i 2020 og har et åremål på fem år. For første gang bekrefter han at han ønsker seg en ny periode.

– Jeg elsker å jobbe med de flinke kollegene mine i oljefondet. Dette er det mest meningsfylte jeg har gjort i livet mitt. Sammen har vi fått til veldig mye de siste årene, men jeg føler ikke at jobben er ferdig. Så jeg kommer til å søke på en ny periode, skriver Tangen på epost til avisen.

Norges Bank og Finansdepartementet er i gang med å finne ut hvem som skal lede oljefondet fra neste høst til 2030.

Det er hovedstyret i Norges Bank som ansetter oljefondssjefen. Tangens periode løper ut 1. september.

Pressesjef Bård Ove Molberg har tidligere opplyst til E24 at hovedstyret planlegger å ha ansettelsen på plass i god tid før denne datoen.