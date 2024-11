AI-selskap til værs på New York-børsen

Oppdatert klokken 21:00

De toneangivende indeksene på New York børsen står alle i grønt torsdag ettermiddag. Nasdaq-indeksen stiger 0,2 prosent. Dow Jones stiger 1,3 prosent, mens S&P 500 stiger med 0,7 prosent.

Etter stengetid på de amerikanske børsene i går kveld la Nvidia frem tall for tredje kvartal. AI-giganten rapporterte resultater som overgikk forventningene for både topplinje og bunnlinje, samtidig som de leverte en sterke forventninger til fjerde kvartal. Til tross for de solide tallene falt aksjen imidlertid rundt 3 prosent i etterhandelen. Aksjen stiger 1,3 prosent torsdag.

AI-selskapet Snowflake stiger 32,6 prosent etter å ha lagt frem tall som slo analytikernes forventninger. Selskapet la også frem en sterkere guiding enn det som var ventet på forhånd.

Flere kryptoselskaper faller, selv etter at kryptovalutaen bitcoin nådde over 98.000 dollar torsdag, Coinbase faller 6,9 prosent, MicroStrategy faller 13,9 prosent, mens Mara Holdings stiger 6 prosent.

Volatilitetsindeksen VIX, ofte kalt «fryktindeksen», ligger på 16,66, ned 2,9 prosent.