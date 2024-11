Selskapet venter fortsatt at Hanwhas kjøp av Philly Shipyard Inc. (PSI) vil gjennomføres i løpet av fjerde kvartal 2024. Philly Shipyard-aksjen steg 9,2 prosent.

Solstad Offshore er tildelt flere nye kontrakter og forlengelser til en samlet verdi på cirka 60 millioner dollar, tilsvarende 660 millioner kroner.

De har også inngått en avtale som løser restkravet for fartøyet Normand Maximus. Avtalen vil redusere nettogjeld med rundt 1,0 milliard kroner og gi en positiv effekt i regnskapet på 500 millioner kroner, fremkommer det i en børsmelding fredag.

Aksjen endte opp 21,2 prosent.

Norse Atlantic meldte i morges at de etablerer seg på Arlanda flyplass i Stockholm. I forbindelse med dette etableres det nå en direkterute til Bangkok i Thailand. Aksjen steg 1,9 prosent.

DNB Markets oppjusterer kursmålet sitt på NRC Group til 4,0 kroner fra tidligere 3,2 kroner. Meglerhuset ser betydelig oppside hvis NRC klarer å nå driftsmarginmålet på fem prosent.

«Selskapets dårlige track record gjør at vi fortsatt er forsiktige rundt fjerde kvartal-første kvartal, der vi venter at resultat per aksje igjen vil være nær null», skriver DNB Markets.

Aksjen steg 4,2 prosent til 3,96 kroner.

Fallende rater

Shelf Drilling har fra en kunde i Midtøsten mottatt en melding om suspensjon av driften for riggen «High Island II». Den er ventet å tre i kraft i løpet av de kommende ukene.

Shelf Drilling-aksjen falt 20,1 prosent.

Hav Group falt hele 17,4 prosent etter å ha lagt frem sine tredjekvartalstall. Fasit ble en EBITDA på minus 25 millioner kroner, ned fra minus 17 millioner i samme periode i fjor. Selskapet melder imidlertid at de har fått midlertidige lettelser i lånebetingelsene.

Fraktraten for VLCC-er fra Midtøsten til Kina faller med nye 2,4 prosent etter å ha falt 6 prosent dagen før. Det var med på å trekke Frontline ned nye 0,2 prosent. Torsdag falt aksjen 3,2 prosent.