S&P 500 stiger svakt etter Trump sine tollplaner

Saken oppdateres

De toneangivende indeksene på New York børsen er blandet tirsdag. Nasdaq-indeksen stiger 0,53 prosent. Dow Jones faller 0,19 prosent, mens S&P 500 stiger med 0,36 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,3 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,04 prosent til 14,01.

Mandag kveld oppfordret Trump til en 25 prosent toll på produkter fra Mexico og Canada, i tillegg til en tilleggstoll på 10 prosent på kinesiske varer.

«Wall Street ser ut til å ta det med ro fordi investorene ikke tror at satsene faktisk blir implementert. Nyhetene balanseres også ut av greie resultater fra selskapene på børsen», sier Adam Crisafulli fra Vital Knowledge.

Apple stiger 0,82 prosent til 234,78 dollar. Amazon stiger 2,19 prosent til 205,87 dollar, mens Netflix stiger 1,91 prosent 882,14 dollar. Meta stiger 1,71 prosent til 574,88 dollar, mens Google-eier Alphabet stiger 0,95 prosent til 169,24 dollar. Nvidia stiger 0,75 prosent til 137,03 dollar.

Dagens bevegelser

Kohl’s får hard medfart i aksjemarkedet etter at selskapet la frem sine kvartalstall. I tredje kvartal omsatte varehuskjeden for 3,51 milliarder dollar og fikk et resultat på 0,20 dollar pr. aksje. Ifølge CNBC var det ventet at selskapet skulle omsette for 3,64 milliarder dollar og få et resultat på 0,28 dollar pr. aksje. Aksjen stuper 20,3 prosent i åpningsminuttene.

Amgen faller nesten 10 prosent, noe som er det største fallet siden oktober 2000. Nedgangen kommer etter at selskapets resultater fra en mellomfase-studie kalt MariTide ble publisert. Resultatene viste at pasienter gikk ned 20 prosent av vekten etter ett års bruk. Det var lavere enn forventningene som lå på 25 prosent.

Tariffen fra Trump

Noen av selskapene som reagerte negativt etter de potensielle tariffene som Trump skal innføre er bilprodusentene Ford og General Motors. De faller henholdsvis 2 prosent og 8 prosent. Alkoholselskapet Constellation Brands, som er kjent for meksikanske ølmerker, faller mer enn 3 prosent.

DNB Markets skriver i en oppdatering om at USAs påtroppende president, Donald Trump, høynet innsatsen i natt da han kunngjorde at han vil innføre ekstra tollsatser.

«Dette skal gjelde frem til landene får kontroll på ulovlig innvandring og narkotikasmugling. Trump hadde fram til da bidratt til god stemning i markedene, gjennom valget av hedgefond-toppen Scott Bessent som finansminister, en kandidat som anses som ansvarlig», skriver DNB Markets.

Fed-referat

Tirsdag kveld offentliggjøres referatet fra det siste rentemøtet i den amerikanske sentralbanken.

«Møtet begynte dagen etter presidentvalget, men referatet vil trolig ikke nevne potensielle konsekvenser av dette. Kommunikasjonen vil trolig heller vise en antatt lavere nedsiderisiko til økonomisk aktivitet og arbeidsmarkedet», skriver Handelsbanken i en rapport.